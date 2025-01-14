В Словакии оппозиционные депутаты инициируют вотум недоверия правительству Фицо

По их словам, словацкий премьер не справляется с процессом управления страной.

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Словацкие оппозиционные депутаты объявили, что инициируют вотум недоверия правительству премьера Роберта Фицо в ближайшие дни.

Об этом заявили лидеры оппозиционных партий, отмечает TASR.

По их словам, словацкий премьер не справляется с процессом управления страной. Депутаты от партий «Прогрессивная Словакия» (PS), «Свобода и солидарность» (SaS), «Христианско-демократическое движение» (KDH) и фракции партий «Словакия», «За народ» и «Христианский союз» (KU) указали на проблемы в секторе здравоохранения, рост цен, а в последнее время и в земельном кадастре.

В то же время говорилось о попытках подвергнуть сомнению внешнеполитическую ориентацию Словакии. По словам депутатов, они не хотят, чтобы премьер-министр «отвел Словакию на восток», поскольку считают, что у него нет на это полномочий.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился с открытым письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором пригласил украинского лидера на переговоры по вопросу транзита российского газа.

Позже Зеленский ответил на предложение Фицо.

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