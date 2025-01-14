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Украина гарантирует компенсации для судов, пострадавших от агрессии РФ

18:59, 14 января 2025
Правительство подготовило порядок компенсаций для судовладельцев из-за агрессии РФ в 2025 году.
Украина гарантирует компенсации для судов, пострадавших от агрессии РФ
Фото: ukrinform
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Кабинет Министров Украины утвердил порядок предоставления гарантий компенсации вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии России и военных действий на территории Украины. Документ разработало Министерство развития общин и территорий, сообщает правительственная пресс-служба.

Проект постановления предусматривает компенсацию для фрахтователей, операторов и владельцев морских судов и судов внутреннего плавания, ходящих под флагами Украины и иностранных государств. Это решение направлено на реализацию положений Закона Украины «О Государственном бюджете на 2025 год» и обеспечение стабильного судоходства в территориальных водах Украины.

Новый порядок предусматривает создание благоприятных условий для функционирования Временного морского пути, который обеспечивает экспортно-импортную логистику через порты «Большой Одессы» (Одесса, Черноморск, Южный) и порты на реке Дунай (Измаил, Рени, Усть-Дунайск).

В связи с военной агрессией РФ и повышенными рисками, суда, следующие в северо-западную часть Черного моря, остаются без стандартного страхового покрытия. Это связано с отнесением этих территорий к The Listed Areas - зонам с повышенной опасностью из-за боевых действий, терроризма и связанных рисков.

Отмечается, что компенсации будут предоставляться для покрытия потерь в случаях, которые обычно исключаются из условий стандартного страхования во время военного или чрезвычайного положения.

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россия Кабинет Министров Украины война компенсация

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