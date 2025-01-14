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Южная Корея готова унести военных КНДР, которых Украина захватила в плен

20:13, 14 января 2025
Согласно южнокорейской Конституции, солдаты армии КНДР числятся гражданами Южной Кореи.
Южная Корея готова унести военных КНДР, которых Украина захватила в плен
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Южная Корея намерена провести консультации с Украиной по поводу передачи ей пленных военных из КНДР, если те об этом попросят. Об этом заявил спикер южнокорейского Министерства иностранных дел Ли Чже Вун, передает Yonhap.

«Поскольку северокорейские солдаты являются нашими гражданами согласно Конституции, планируется провести переговоры с Украиной, если они попросят о дезертирстве в Южную Корею», - заявил он.

Согласно Конституции Южной Кореи, весь Корейский полуостров принадлежит к ее территории и фактически документ признает всех жителей полуострова гражданами страны.

Спикер МИД добавил, что ни один из двух взятых Украиной в плен солдат из КНДР не выражал намерения бежать в Южную Корею.

Чиновник отметил, что соответствующие органы Южной Кореи сейчас общаются с Украиной по вопросам, касающимся этих пленных.

Напомним, что разведка Кореи подтвердила, что Украина захватила в плен двух северокорейских солдат и раскрыла новые подробности их допроса.

Кроме того,  Украина готова передавать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну пленных военнослужащих из КНДР, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену в РФ.

Добавим, Владимир Зеленский опубликовал новое видео допроса пленного северокорейского солдата.

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