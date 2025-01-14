Південна Корея готова забрати військових КНДР, яких Україна захопила в полон

Згідно з південнокорейською Конституцією, солдати армії КНДР вважаються громадянами Південної Кореї.

Південна Корея має намір провести консультації з Україною щодо передачі їй полонених військових із КНДР, якщо ті про це попросять. Про це заявив речник південнокорейського Міністерства закордонних справ Лі Чже Вун, передає Yonhap.

«Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами згідно з Конституцією, планується провести переговори з Україною, якщо вони попросять про дезертирство до Південної Кореї», – заявив він.

Згідно з Конституцією Південної Кореї, увесь Корейський півострів належить до її території, й фактично документ визнає усіх жителів півострова громадянами країни.

Речник МЗС додав, що жоден із двох узятих Україною в полон солдатів із КНДР не висловлював наміру втекти до Південної Кореї.

Посадовець зазначив, що відповідні органи Південної Кореї наразі спілкуються з Україною щодо питань, котрі стосуються цих полонених.

Нагадаємо, що розвідка Піденної Кореї підтвердила, що Україна захопила в полон двох північнокорейських солдатів і розкрила нові подробиці їхнього допиту.

Крім того, Україна готова передавати північнокорейському лідеру Кім Чен Ину полонених військовослужбовців з КНДР, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в РФ.

Додамо, Володимир Зеленський опублікував нове відео допиту полоненого північнокорейського солдата.