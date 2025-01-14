За порушення чи умисний обхід санкцій будуть карати позбавленням волі до 10 років — Володимир Зеленський зареєстрував законопроект

Зміни до закону про санкції передбачають зокрема таку форму обходу санкцій, як набуття заблокованих активів або вчинення дій щодо їх переміщення, перетворення, приховування чи маскування.

Порушення чи обхід санкцій буде каратися до 10 років позбавлення волі. Відповідний анонсований у зверненні законопроект 12406 зареєстрував у парламенті 14 січня Президент Володимир Зеленський.

При цьому давність застосовуватися не буде, які і для злочинів проти основ національної безпеки України. Підслідність буде закріплена за СБУ.

Так, до Кримінального кодексу вводиться нова стаття 114-3 «Порушення спеціального економічного чи іншого обмежувального заходу (санкції) та/або умисний обхід санкції».

Відповідно до неї за порушення (невиконання, перешкоджання виконанню) санкції та/або умисний обхід санкції буде передбачено штраф від 425 тисяч грн до 850 тисяч грн або позбавлення волі на строк від 2 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Якщо таке діяння вчинене службовою особою чи особою, яка надає публічні послуги, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб чи стосовно предмета у великому розмірі, то воно буде каратися штрафом до 2 040 000 грн або позбавленням волі на строк від 3 до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Якщо злочин вчинено організованою групою або службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або стосовно предмета в особливо великому розмірі, то він буде каратися позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Особа, крім організатора, керівника організованої групи чи злочинної організації, яка вчинила такі діяння, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до повідомлення їй про підозру вона заявила про цей злочин та сприяла його розкриттю або запобіганню діяльності організованої групи чи злочинної організації.

У змінах до статті 382 КК передбачать, що умисне невиконання або перешкоджання виконанню судового рішення про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 ч. 1 статті 4 Закону «Про санкції», караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Також пропонується встановити спеціальну конфіскацію за вчинений злочин.

Зміни до КПК закріплюють предметну підслідність за органами безпеки та уможливлюють спеціальне досудове розслідування (in absentia) пропонованого складу злочину.

Зміни до Закону «Про санкції» передбачають такі форми обходу санкцій:

набуття заблокованих активів або вчинення дій щодо їх переміщення, перетворення, приховування чи маскування;

доведення до банкрутства чи фіктивне банкрутство суб’єкта господарської діяльності, щодо якого чи щодо кінцевого бенефіціарного власника якого застосовано санкцію у виді блокування активів.

Також законопроектом передбачаються загальні положення про міжнародне співробітництво державних органів України із відповідними органами іноземних держав у межах обміну досвідом та інформацією у сфері формування і реалізації державної санкційної політики.

Автор: Наталя Мамченко

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