Рада зробила крок до заборони арешту майна «Південмашу» в Дніпрі на час воєнного стану

Проектом закону вводиться зупинка вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень для державного підприємства.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект 12271 про заборону арешту майна «Південного машинобудівного заводу» у місті Дніпро на період воєнного стану.

Документ підтримав 241 депутат за мінімально необхідних 226.

Передбачається на час воєнного стану зупинення вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на майно та кошти) для «Південмашу».

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект розроблено з метою адаптації до умов воєнного стану та вдосконалення порядку здійснення заходів, які збільшуватимуть інвестиційну привабливість суб’єктів ракетно-космічного комплексу, та законодавчих актів, що стосуються питань виконавчого провадження, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, спрямованих на створення передумов для унеможливлення зупинки роботи цієї стратегічно важливої галузі та підвищення її ефективності.

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