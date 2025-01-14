Кабмін вніс до Ради законопроект щодо вдосконалення адміністрування акцизу

Проектом закону передбачено реалізацію відображення в системі електронного адміністрування відомостей про власників пального та встановити відповідальність за зберігання пального або спирту етилового без реєстрації платником акцизу.

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект 12408 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового і удосконалення адміністрування акцизного податку». Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проект закону спрямований на забезпечення відображення в системі електронного адміністрування реалізації пального та етилового спирту власників пального для виявлення фіктивних операцій та можливості коригування контролюючими органами відображених платниками акцизного податку даних у системі електронного адміністрування реалізації пального та етилового спирту щодо залишків пального та етилового спирту в разі виявлення їх невідповідності, удосконалення адміністрування акцизного податку, у тому числі посилення контролю за сплатою акцизного податку з реалізації пального та етилового спирту.

Зокрема, документ пропонує внести зміни до Податкового кодексу України щодо:

відображення в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового власників пального для забезпечення належного контролю за обігом пального. При цьому при переході права власності на пальне, що знаходиться на акцизному складі, від одного суб’єкта господарювання до іншого складається акцизна накладна, в тому числі щодо пального, що знаходиться на зберіганні на акцизному складі;

можливості приведення у відповідність лімітів обсягів пального та спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на які платник може зареєструвати акцизні накладні, до фактичних обсягів пального та спирту етилового на акцизному складі за рішенням контролюючого органу за результатами перевірки;

встановлення відповідальності за здійснення суб’єктами господарювання зберігання пального або спирту етилового без реєстрації платником акцизного податку;

встановлення відповідальності за фактом виявлення в ході перевірок фактичних обсягів пального або спирту етилового невідповідності даним системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового при відсутності документального підтвердження отримання / реалізації пального або спирту етилового (наявність фактичних обсягів пального або спирту етилового, менших від обсягів за даними системи електронного адміністрування, а також наявність фактичних обсягів пального або спирту етилового понад обсяги за даними системі електронного адміністрування);

встановлення необхідності подання платниками податку – розпорядниками акцизних складів, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з очищення коксового газу, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне) разом з декларацією з акцизного податку довідки про загальні обсяги отримання, імпорту та використання за звітний календарний місяць товарів, які використовуються як сировина при виробництві пального, та про залишки таких товарів і пального для контролю за виробництвом та обігом пального з огляду на обсяги отриманої непідакцизної сировини;

уточнення застосування процедури формування переліку транспортних засобів, якими переміщується пальне або спирт етиловий, зокрема, на підставі заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, зареєстрованих в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

анулювання реєстрації акцизного складу за рішенням контролюючого органам у разі припинення дії (анулювання) або закінчення терміну дії ліцензії на здійснення діяльності (для пального) або відсутності акцизного складу за його місцезнаходженням, а також без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників спирту етилового та/або зареєстрованих масових витратомірів, без технологічної схеми їх встановлення, відсутності жодного введеного в експлуатацію резервуара для пального, без наявності зареєстрованих рівнемірів-лічильників рівня пального на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі, та/або витратоміра-лічильника на місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованого на акцизному складі;

уточнення норми щодо способу передачі даних з витратомірів-лічильників та/або рівнемірів-лічильників у частині їх передання безпосередньо засобами електронного зв’язку з таких засобів вимірювальної техніки, у тому числі у разі відсутності електронного зв’язку або технічних можливостей передачі інформації каналами електронного зв’язку з таких засобів вимірювальної техніки, та під час виходу з ладу, проведення повірки або калібрування витратоміра-лічильника або рівноміра-лічильника;

встановлення однакових правил до складання акцизних накладних при реалізації пального та спирту етилового, зокрема запровадження складення зведеної акцизної накладної не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг спирту етилового за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним особою, яка реалізує спирт етиловий для власного споживання чи промислової переробки, або втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з інших причин, пов’язаних з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування протягом звітного місяця;

встановлення виключного переліку випадків, при яких акцизні накладні, розрахунки коригування не приймаються та не реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

уточнення правил адміністрування акцизного податку з вантажних транспортних засобів, переобладнаних у легкові автомобілі, зокрема, в частині отримання інформації контролюючим органом про реєстрацію (перереєстрацію) таких автомобілів, визначення дати виникнення податкових зобов’язань при таких операціях, виключення необхідності щомісячного подання податкових декларацій з акцизного податку з таких операцій;

виключення необхідності щомісячного подання податкових декларацій імпортерами електричної енергії нарівні з вже наявною нормою для імпортерів пального, автобусів, легкових автомобілі, з вантажних автомобілів, вантажних автомобілів, кузовів для автомобілів, мотоциклів.

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