Результати IQ-тесту в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – день третій

Більшість кандидатів склали тестування на когнітивні здібності вдало.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 14 січня 2025 року оприлюднила результати третього дня тестування на когнітивні здібності, яке складали кандидати на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації.

Нагадаємо, що на відміну від правил IQ-тестування, які діяли у минулому році, на цей раз кандидатам необхідно було набрати мінімум 100 балів зі 145 можливих (раніше, до зміни законодавства, необхідно було набрати 108,75 бали).

220 претендентів на посади суддів апеляційної інстанції 14 січня отримали наступні результати:

успішно склали тестування – 159 кандидатів

не змогли набрати прохідний бал – 61 кандидат

Таким чином, невдалим IQ-тестування стало для 27,7% конкурсантів.

З результатами перших днів тестування кандидатів з кримінальної спеціалізації можна ознайомитися за посиланням.

З результатом тестування за 14 січня можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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