Результаты IQ-теста в апелляционные суды по уголовной специализации – день третий

Большинство кандидатов сдали тестирование на когнитивные способности удачно.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 14 января 2025 года обнародовала результаты третьего дня тестирования на когнитивные способности, которое сдавали кандидаты на должности судей апелляционных судов по уголовной специализации.

Напомним, что в отличие от действовавших в прошлом году правил IQ-тестирования, на этот раз кандидатам необходимо было набрать минимум 100 баллов из 145 возможных (ранее, до изменения законодательства, необходимо было набрать 108,75 балла).

220 претендентов на должности судей апелляционной инстанции 14 января показали следующие результаты:

успешно сдали тестирование – 159 кандидатов

не смогли набрать проходной балл – 61 кандидат

Таким образом, неудачным IQ-тестированием стало для 27,7% конкурсантов.

С результатами первых дней тестирования кандидатов по криминальной специализации можно ознакомиться по ссылке.

С результатом тестирования за 14 января можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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