Рада шагнула к запрету ареста имущества «Южмаша» в Днепре на время военного положения

Проект закона вводит остановку совершения исполнительных действий и мер принудительного исполнения решений для государственного предприятия.

Верховная Рада приняла за основу законопроект 12271 о запрещении ареста имущества «Южного машиностроительного завода» в городе Днепр на период военного положения.

Документ поддержал 241 депутат при минимально необходимых 226.

Предусматривается на время военного положения остановка совершения исполнительных действий и мер принудительного исполнения решений (в том числе наложение ареста на имущество и средства) для «Южмаша».

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью адаптации к условиям военного положения и совершенствования порядка осуществления мероприятий, которые будут увеличивать инвестиционную привлекательность субъектов ракетно-космического комплекса, и законодательных актов, касающихся вопросов исполнительного производства, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений, направленных на создание предпосылок для предотвращения остановки работы этой стратегически важной отрасли и повышения ее эффективности.

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