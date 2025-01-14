За нарушение или умышленный обход санкций будут наказывать лишением свободы до 10 лет – Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект

Изменения в закон о санкциях предусматривают, в частности, такую форму обхода санкций, как приобретение заблокированных активов или совершение действий по их перемещению, преобразованию, сокрытию или маскировке.

Нарушение или обход санкций будет наказываться до 10 лет лишения свободы. Соответствующий анонсированный в обращении законопроект 12406 зарегистрировал в парламенте 14 января Президент Владимир Зеленский.

При этом давность применяться не будет, как и для преступлений против основ национальной безопасности Украины. Подследственность будет закреплена за СБУ.

Так, в Уголовный кодекс вводится новая статья 114-3 «Нарушение специальной экономической или иной ограничительной меры (санкции) и/или умышленный обход санкции».

В соответствии с ней за нарушение (неисполнение, препятствие исполнению) санкции и/или умышленный обход санкции будет предусмотрен штраф от 425 тысяч грн до 850 тысяч грн или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Если такое деяние совершено должностным лицом или лицом, оказывающим публичные услуги, либо повторно, либо по предварительному сговору группой лиц или по предмету в большом размере, то оно будет наказываться штрафом до 2 040 000 грн или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет , с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Если преступление совершено организованной группой или должностным лицом, занимающим ответственное или особо ответственное положение, или в отношении предмета в особо крупном размере, то оно будет наказываться лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Лицо, кроме организатора, руководителя организованной группы или преступной организации, совершившее такие деяния, освобождается от уголовной ответственности, если до уведомления ему о подозрении оно заявило об этом преступлении и способствовало его раскрытию или предотвращению деятельности организованной группы или преступной организации.

В изменениях в статью 382 УК предусматривают, что умышленное неисполнение или препятствие исполнению судебного решения о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 ч. 1 статьи 4 Закона «О санкциях», наказываются лишением свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Также предлагается установить специальную конфискацию за совершенное преступление.

Изменения в УПК закрепляют предметную подследственность за органами безопасности и позволяют специальное досудебное расследование (in absentia) предлагаемого состава преступления.

Изменения в Закон «О санкциях» предусматривают следующие формы обхода санкций:

приобретение заблокированных активов или совершение действий по их перемещению, преобразованию, сокрытию или маскировке;

доведение до банкротства или фиктивное банкротство субъекта хозяйственной деятельности, в отношении которого или относительно конечного бенефициарного собственника которого применена санкция в виде блокирования активов.

Также законопроект предусматривает общие положения о международном сотрудничестве государственных органов Украины с соответствующими органами иностранных государств в рамках обмена опытом и информацией в сфере формирования и реализации государственной санкционной политики.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.