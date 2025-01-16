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З нового навчального року в школах викладатимуть фінансову грамотність і підприємництво

08:48, 16 січня 2025
У 2024 році розпочалося пілотне викладання цього курсу для восьмикласників.
З нового навчального року в школах викладатимуть фінансову грамотність і підприємництво
Ілюстративне зображення: nus.org.ua
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У 2025 року курс «Підприємництво і фінансова грамотність» стане обов’язковою навчальною дисципліною для учнів 8-9 класів у закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

У Фонді зауважують, що актуальність цього курсу зумовлена потребою в якісних знаннях для учнів, які допоможуть їм орієнтуватися у сучасному фінансовому світі та ухвалювати обґрунтовані рішення.

У 2024 році на основі затвердженої раніше Модельної навчальної програми розпочалося пілотне викладання цього курсу для восьмикласників. Для цього було розроблено пілотні навчальні матеріали з курсу для учнів 8 класів, які наразі доповнюються й адаптуються в рамках підготовки повного навчально-методичного комплекту. До нього увійдуть: підручник, робочий зошит, посібник для вчителів, електронні додатки та презентації до уроків.

Розробка курсу бере свій початок у 2021 році, коли Міністерством освіти і науки України була затверджена Модельна навчальна програма «Підприємництво і фінансова грамотність. 8–9 класи» для закладів загальної середньої освіти.

Як писала «Судово-юридична газета», учні в Україні зможуть обирати академічне або професійне спрямування у школі.

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