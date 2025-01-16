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С нового учебного года в школах будут преподавать финансовую грамотность и предпринимательство

08:48, 16 января 2025
В 2024 году началось пилотное преподавание этого курса для восьмиклассников.
С нового учебного года в школах будут преподавать финансовую грамотность и предпринимательство
Иллюстративное изображение: nus.org.ua
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В 2025 году курс «Предпринимательство и финансовая грамотность» станет обязательной учебной дисциплиной для учащихся 8-9 классов в учреждениях общего среднего образования.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

В Фонде отмечается, что актуальность этого курса обусловлена потребностью в качественных знаниях для учеников, которые помогут им ориентироваться в современном финансовом мире и принимать обоснованные решения.

В 2024 году на основе утвержденной ранее Модельной обучающей программы началось пилотное преподавание этого курса для восьмиклассников. Для этого были разработаны пилотные учебные материалы по курсу для учащихся 8 классов, которые сейчас дополняются и адаптируются в рамках подготовки полного учебно-методического комплекта. В него войдут учебник, рабочая тетрадь, пособие для учителей, электронные приложения и презентации к урокам.

Разработка курса берет свое начало в 2021 году, когда Министерством образования и науки Украины была утверждена Модельная обучающая программа «Предпринимательство и финансовая грамотность. 8–9 классы» для учреждений общего среднего образования.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ученики в Украине смогут выбирать академическое или профессиональное направление в школе.

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