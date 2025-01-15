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«Медиа и владельцы публичных страниц обязаны быстро удалять комментарии читателей, которые могут иметь характер клеветы, чтобы не получить судебный иск или повестку на допрос к следователю» – разъяснение ИМИ

14:41, 15 января 2025
В Институте массовой информации разъяснили, для чего нужны изменения об удалении средствами массовой информации комментариев читателей.
«Медиа и владельцы публичных страниц обязаны быстро удалять комментарии читателей, которые могут иметь характер клеветы, чтобы не получить судебный иск или повестку на допрос к следователю» – разъяснение ИМИ
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Институт массовой информации (ИМИ) дал разъяснение относительно изменений в закон о медиа, согласно которым онлайн-медиа должны будут удалять негативные комментарии по отношению к должностным лицам в течение 3 дней со дня получения определения суда об открытии производства во избежание ответственности.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 14 января Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 11321, инициатором которого выступил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин, по которому добавили также и получение медиа определения суда об открытии производства как начальную точку отсчета времени в 3 дни для удаления комментария читателя. Следует подчеркнуть, что решение об открытии производства – это не решение суда по существу требований, которым установлена ​​недостоверность информации, опубликованной в комментариях читателем, а только начало рассмотрения. Также следует напомнить, что любая негативная информация о лице (например, информация, что определенное лицо является коррупционером) считается недостоверной, пока не доказано обратное.

Как пояснили в Институте массовой информации, медиа и владельцы публичных страниц и сейчас «обязаны быстро удалять комментарии читателей, которые могут оскорблять людей, иметь характер клеветы или сами по себе нарушать закон, чтобы не получить судебный иск или повестку на допрос к следователю».

«В то же время при своевременной модерации комментариев, медиа и владельцы публичных страниц снимают с себя ответственность за такие комментарии» – добавили в ИМИ.

В ИМИ подчеркнули, что эта статья и законопроект лишь «детализируют исключение из уже имеющейся обязанности фильтровать и модерировать контент медиа, к которому, по сути, относятся и комментарии читателей, чтобы не допустить нарушений закона или оскорбление чести и достоинства лиц».

Законопроект добавляет, что трехдневный срок для удаления комментариев, в течение которого медиа освобождается от ответственности, и который определен в Законе Украины «О медиа», начинается не только после получения жалобы или предписания от Нацсовета. Теперь этот срок также может начинаться с момента получения определения суда об открытии производства», - отметили в ИМИ.

Вместе с тем, во-первых, возникает вопрос, какой штат должен содержать медиа, чтобы отслеживать все комментарии всех читателей во всех социальных сетях и проверять их содержание на достоверность.

Во-вторых, если читатель будет утверждать о коррупции определенного должностного лица, обязано ли в таком случае онлайн-медиа проводить отдельное журналистское расследование по этим данным, или просто должно «автоматом» удалять все подобные комментарии, чтобы избежать ответственности.

И если такое медиа будет удалять все комментарии с негативом, чтобы «подстраховаться» от наказания и судебной тяжбы, о которой свобода слова в таком случае может идти речь.

Напомним, по словам Ярослава Юрчишина, адвокацией этих изменений занимался Институт массовой информации и грантовые организации при поддержке иностранных партнеров Украины.

Эти же организации ранее инициировали процесс, в результате которого предлагается запретить Telegram в Украине.

Автор: Наталя Мамченко

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«Медиа и владельцы публичных страниц обязаны быстро удалять комментарии читателей, которые могут иметь характер клеветы, чтобы не получить судебный иск или повестку на допрос к следователю» – разъяснение ИМИ

В Институте массовой информации разъяснили, для чего нужны изменения об удалении средствами массовой информации комментариев читателей.

Ярослав Юрчишин: «СМИ может либо удалить комментарий в течение 3 дней после получения информации от суда и не нести за это ответственности, либо, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде»

«Также законопроектом мы освобождаем от ответственности медиа за изложение высказываний чиновников, а не прямое их цитирование», – подчеркнул председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

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