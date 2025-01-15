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Судью Дарью Сакун отстранили от исполнения правосудия

15:18, 15 января 2025
Судью Звенигородского районного суда Черкасской области временно отстранили от осуществления правосудия
Судью Дарью Сакун отстранили от исполнения правосудия
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Судью Звенигородского районного суда Черкасской области Сакун Дарью Игоревну временно отстранили от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщили в ВСП.

Указывается, что решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 15 января 2025 года.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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судья ВСП

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