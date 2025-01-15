Судью Дарью Сакун отстранили от исполнения правосудия

Судью Звенигородского районного суда Черкасской области временно отстранили от осуществления правосудия

Судью Звенигородского районного суда Черкасской области Сакун Дарью Игоревну временно отстранили от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщили в ВСП.

Указывается, что решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 15 января 2025 года.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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