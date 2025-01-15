Может ли работодатель отказать беременной женщине в трудоустройстве

Отказать в трудоустройстве можно только по причинам, которые работодатель обязан изложить в письменной форме.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по труду разъяснило особенности трудоустройства беременных женщин, матерей с детьми до 3 лет, одиноких матерей с детьми до 14 лет или детьми с инвалидностью.

В частности, согласно статье 184 Кодекса законов о труде Украины запрещено отказывать этим категориям женщин в принятии на работу или уменьшать им заработную плату по причинам, связанным с беременностью или наличием детей.

Отказать в трудоустройстве можно только по причинам, которые работодатель обязан изложить в письменной форме.

Это положение направлено на защиту прав женщин и обеспечение равенства в трудовых отношениях.

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