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На Рівненщині судитимуть зловмисників, які допомогли виїхати за кордон 43 військовозобов’язаним

22:36, 15 січня 2025
Протиправний бізнес організував підприємець, який надає послуги з міжнародних перевезень.
На Рівненщині судитимуть зловмисників, які допомогли виїхати за кордон 43 військовозобов’язаним
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На Рівненщині судитимуть учасників організованої групи, які налагодили канал втечі чоловіків та допомогли виїхати за кордон 43 військовозобов’язаним. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Встановлено, що протиправний бізнес організував житель Рівненського району, підприємець, який надає послуги з міжнародних перевезень та має доступ до системи «Шлях». До угруповання він долучив ще трьох спільників.

«Організатор керував групою та координував дії учасників, вносив до системи дані клієнтів, оформляв фіктивні договори про їх працевлаштування, проводив консультації і за потреби супроводжував «водіїв» під час виїзду, а також розділяв прибуток між усіма фігурантами.

Інші учасники угруповання відповідали за пошук бажаючих виїхати, проведення інструктажів та вивезення чоловіків до Польщі в якості другого водія», — зазначили у прокуратурі.

Злочинну діяльність організованої групи викрили торік у лютому.

Слідством встановлено дані 43 чоловіків, які незаконно виїхали з України через фірму організатора. Таким чином зловмисники заробили близько мільйона гривень, які потім легалізували, витративши на власні потреби.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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прокуратура Рівне військовозобов'язаний перетин кордону

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