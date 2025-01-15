В Україні сума готівки в обігу збільшилася за рік на 58 млрд — яких банкнот на руках найбільше

У НБУ зазначили, що темпи зростання готівки в обігу залишалися помірними.

Національний банк України повідомив, що у 2024 році сума готівки, що перебувала в обігу в країні, збільшилася на 58,0 млрд гривень (7,6%) та станом на 1 січня 2025 року становила 822,4 млрд гривень.

Регулятор зазначає, що загалом темпи зростання готівки в обігу залишалися помірними та перебували на рівні 2023 року.

Також у НБУ оприлюднили низку цікавих фактів про оновлену статистику готівкового обігу. Серед них:

- У готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 814,3 млрд гривень, а також 14,8 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,96 млрд гривень.

- На одного жителя України на початок цього року припадало: 63 банкноти і 186 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 1 січня 2024 року – 66 та 177 шт. відповідно).

Наразі найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (27,3% та 27,8% від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет – номіналом 10 гривень (4,4% та 1,8% від загальної кількості в обігу відповідно).

НБУ додав, що динаміка обсягів монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту у 2024 році припадає на монети номіналом 5 і 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 27% та 33% відповідно порівняно з початком 2024 року.

Така тенденція пояснюється тим, що НБУ здійснює поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, замінюючи їх відповідними монети, які здатні перебувати в обігу значно довший час.

Найбільше за 2024 рік у готівковому обігу скоротилася кількість монет номіналом 25 копійок, їх стало менше на 0,1% порівняно з початком минулого року, що зумовлено вилученням цих неплатіжних монет з обігу.

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