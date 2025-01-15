Господарський суд Миколаївської області, приміщення якого було зруйноване внаслідок ракетної атаки, забезпечено постійною адмінбудівлею завдяки підтримки ДСА

Це питання вдалося вирішити завдяки зусиллям керівників судових установ та безпосередньої підтримки очільника Державної судової адміністрації Максима Пампури – йдеться у повідомленні Південно-західного апеляційного господарського суду.

Господарський суд Миколаївської області забезпечено постійною адміністративною будівлею за підтримки очільника ДСА України Максима Пампури.

Так, Південно-західний апеляційний господарський суд повідомляє про закріплення за Господарським судом Миколаївської області, який входить до Південно-західного апеляційного округу постійної адміністративної будівлі.

В умовах воєнного стану забезпечення безперервної роботи основних інституцій держави стає надзвичайно важливим пріоритетом. Збройна агресія, що триває, завдала значних руйнувань на території України, зокрема, численних судових установ.

За останніми статистичними даними оприлюдненими ДСА України (станом на 29 жовтня 2024 року), внаслідок збройної агресії - 145 приміщень 134 судових установ зазнали пошкоджень різного ступеня аж до повного руйнування та розкрадання майна. На жаль, цифри продовжують збільшуватися.

Одним із таких трагічних епізодів для судової системи була ракетна атака, що сталася вранці 29 березня 2022 року і повністю зруйнувала приміщення Господарського суду Миколаївської області. Внаслідок цього обстрілу сталась непоправна втрата для судової системи, загинули 2 працівниці суду. Одна з працівниць отримала численні поранення, проходила довготривалу реабілітацію закордоном для подальшого протезування втраченої ноги, наразі дівчина повернулася до України і продовжує працювати на державній службі у Господарському суді Миколаївської області.

Як зазначено ПЗАГС, протягом 2 років з моменту повного руйнування приміщення ГСМО у зв’язку з ракетним ударом по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації, в якій на останніх поверхах розташовувався суд, проводились численні перемовини щодо необхідності виділення суду окремої адміністративної будівлі.

За активного сприяння очільника ДСА України Максима Пампури, в жовтні за Господарським судом Миколаївської області було закріплено державне нерухоме майно, як постійне службове приміщення за адресою: Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Олексія Вадатурського, 14 та в подальшому зареєстроване право оперативного управління відповідним нерухомим майном. Також, нагадуємо, що Господарському суду Миколаївської області призначено персоналізований поштовий індекс 54614.

Як зазначають у суді, враховуючи те, що під час ракетної атаки було не тільки повністю зруйновано адміністративну будівлю, а і знищено матеріально-технічну базу суду, у пріоритеті і надалі залишається питання забезпечення належного фінансування Господарського суду Миколаївської області для повноцінного відновлення належних умов для здійснення судом правосуддя, а саме роботі по укомплектуванню робочих місць для суддів, секретарів судових засідань, помічників суддів та інших працівників апарату суду, забезпеченні суду необхідними програмними засобами та належним обладнанням для проведення аудіо та відео фіксацій судових засідань, а також інших технічних засобів, що впливають на оперативність розгляду справ.

Також потребує окремої уваги питання безбар’єрного доступу до будівлі, а саме - необхідності забезпечення доступності до суду маломобільних груп населення: встановлення пандусів, спеціальних ліфтів та облаштування інших пристосувань для людей з інвалідністю.

Забезпечення Господарського суду Миколаївської області належною матеріально-технічною базою позитивно вплине на подальшу роботу судової установи та дозволить забезпечити мешканцям Миколаївщини належного доступу до правосуддя.

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