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Добір на посади суддів місцевих судів — ВККС визначила порядок подання документів діючими військовослужбовцями

16:00, 15 січня 2025
Військовослужбовці зможуть подати документи для участі у доборі на посади суддів з 1 березня до 1 травня 2025 року включно
Добір на посади суддів місцевих судів — ВККС визначила порядок подання документів діючими військовослужбовцями
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У середу, 15 січня, Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання про визначення особливостей подання особами, які проходять військову службу, документів для участі в доборі на посаду судді місцевого суду.

У комісії наголошують, що особливий порядок подання документів для участі в доборі може бути реалізований військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань, які станом на дату подання документів проходять військову службу та мають намір стати суддею.

Комісія вирішила, що особливий порядок поширюється лише на осіб, які беруть безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією РФ.

«Для таких військовослужбовців строк подання документів продовжено на місяць, подати їх можна з 1 березня до 1 травня 2025 року включно.

З метою реалізації права на особливий порядок подання документів особа має надати документ (документи), що підтверджує (підтверджують) проходження військової служби станом на дату подання документів», - заявили у ВККС.

Також Комісія вирішила звернутися до Міністра оборони України та Головнокомандувача ЗСУ, щоб надати військовослужбовцям, які мають намір стати суддею, можливість подати документи для участі в доборі на посаду судді місцевого суду.

Нагадаємо, що ВККС 11 грудня 2024 року оголосила про добір на 1800 вакансій на посади суддів місцевого суду.

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суддя ВККС

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