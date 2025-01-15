Суддю Едуарда Бондарєва тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

Суддю Господарського суду Дніпропетровської області Едуарда Бондарєва тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.

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Вища рада правосуддя повідомляє, що суддю Господарського суду Дніпропетровської області Едуарда Бондарєва тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП.

Зазначається, що згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 15 січня 2025 року, суддю Господарського суду Дніпропетровської області Едуарда Бондарєва відсторонено від здійснення правосуддя.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Раніше ми писали, що суддю Дар’ю Сакун відсторонили від здійснення правосуддя.

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