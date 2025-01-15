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На податківців покладуть функції адміністрування внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю – прийнято закон

16:14, 15 січня 2025
Верховна Рада ухвалила зміни щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю
На податківців покладуть функції адміністрування внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю – прийнято закон
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Верховна Рада 15 січня прийняла в цілому як закон законопроект 5344-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю». Слід зазначити, що законопроект був поданий ще у листопаді 2022 року. З тих пір він повертався до доопрацювання, а порівняльна таблиця змінювалася кілька разів.

Як випливає з рішення Комітету з питань соціальної політики від 13 січня 2025 року, текст законопроекту знов змінили у зв’язку з прийняттям закону щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи №4170-IX від 19.12.2024. Остання версія законопроекту налічує близько 500 сторінок та більше 900 поправок.

Відповідно до версії, поданої комітетом на розгляд Ради, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2026 року, крім підпункту 6 пункту 2 розділу I цього Закону, який набирає чинності з дня набрання чинності законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування підприємств/підприємців трудової інтеграції осіб з інвалідністю, підприємств захищеного працевлаштування.

Кабміну протягом 3 місяців з дня набрання чинності новим законом доручено прийняти постанову Кабміну про внесення змін до Положення про Державну податкову службу щодо тимчасового покладення на Державну податкову службу та її територіальні органи функцій адміністрування внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

Також Кабміну доручається передбачити у проекті Державного бюджету України на 2026 рік видатки, необхідні для забезпечення додаткового фінансування Державної податкової служби України та її територіальних органів в частині здійснення функції адміністрування внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

До прийняття законів України про внесення змін до деяких законів України щодо передачі адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України та про внесення змін до Податкового кодексу України щодо передачі адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України адміністрування внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю здійснюють податкові органи.

Під податковими органами розуміється центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, його територіальні органи.

Нижче наводимо порівняльну таблицю до другого читання.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України закон

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