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Кто остался в конкурсе в Высший антикоррупционный суд – помощники судей ВАКС, судьи райсудов и адвокат

08:15, 16 января 2025
На пятнадцать вакантных должностей судей первой инстанции ВАКС осталось 7 претендентов, а в Апелляционную палату ВАКС – ни одного.
Кто остался в конкурсе в Высший антикоррупционный суд – помощники судей ВАКС, судьи райсудов и адвокат
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Высшая квалификационная комиссия судей 15 января 2025 утвердила и обнародовала результаты выполнения практического задания, которое 16 декабря выполнили кандидаты на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», набрать проходной балл (108,75 балла) за этап выполнения практического задания и преодолеть барьер в 75% от максимально возможного балла не смог ни один из 19 претендентов на должности судей АП ВАКС.

Отметим, что конкурс на должности судей АП ВАКС в целом оказался неудачным для всех принявших участие в конкурсе 11 судей Высшего антикоррупционного суда.

В результате такого положения вещей на десять должностей судей АП ВАКС будет объявлен повторный конкурс.

Вместе с тем, проходной балл смогли набрать лишь 7 претендентов на пятнадцать должностей судей первой инстанции ВАКС из 25, дошедших до этапа выполнения практического задания.

Таким образом, «остались в игре» и продолжают путь к должностям судей ВАКС следующие кандидаты (4 судьи местных общих судов, 2 помощника судей ВАКС и АП ВАКС и адвокат):

Котельва Екатерина Александровна – судья Галицкого райсуда Львова

Литвинко Татьяна Владимировна – судья Шосткинского горрайонного суда Сумской области

Одарюк Михаил Павлович – судья Изюмского горрайонного суда Харьковской области (откомандирован в Ирпенский городской суд Киевской области)

Чернова Елена Викторовна – судья Золочевского райсуда Харьковской области (откомандирована в Ирпенский городской суд Киевской области)

Боднарук Юрий Владимирович – помощник судьи АП ВАКС Дмитрия Михайленко, адвокат

Кимстачев Олег Сергеевич - помощник судьи ВАКС Оксаны Олейник, в прошлом Олег Кимстачев - судья Уманского горрайонного суда Черкасской области

Легких Кирилл Викторович – доцент кафедры юстиции Учебно-научного института права КНУ им. Т. Шевченко, адвокат

Указанные кандидаты примут участие в следующем этапе конкурса – собеседованиях с членами ВККС и Общественным советом международных экспертов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья адвокат ВАКС

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