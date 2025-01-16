Кто остался в конкурсе в Высший антикоррупционный суд – помощники судей ВАКС, судьи райсудов и адвокат

Высшая квалификационная комиссия судей 15 января 2025 утвердила и обнародовала результаты выполнения практического задания, которое 16 декабря выполнили кандидаты на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.
Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», набрать проходной балл (108,75 балла) за этап выполнения практического задания и преодолеть барьер в 75% от максимально возможного балла не смог ни один из 19 претендентов на должности судей АП ВАКС.
Отметим, что конкурс на должности судей АП ВАКС в целом оказался неудачным для всех принявших участие в конкурсе 11 судей Высшего антикоррупционного суда.
В результате такого положения вещей на десять должностей судей АП ВАКС будет объявлен повторный конкурс.
Вместе с тем, проходной балл смогли набрать лишь 7 претендентов на пятнадцать должностей судей первой инстанции ВАКС из 25, дошедших до этапа выполнения практического задания.
Таким образом, «остались в игре» и продолжают путь к должностям судей ВАКС следующие кандидаты (4 судьи местных общих судов, 2 помощника судей ВАКС и АП ВАКС и адвокат):
Котельва Екатерина Александровна – судья Галицкого райсуда Львова
Литвинко Татьяна Владимировна – судья Шосткинского горрайонного суда Сумской области
Одарюк Михаил Павлович – судья Изюмского горрайонного суда Харьковской области (откомандирован в Ирпенский городской суд Киевской области)
Чернова Елена Викторовна – судья Золочевского райсуда Харьковской области (откомандирована в Ирпенский городской суд Киевской области)
Боднарук Юрий Владимирович – помощник судьи АП ВАКС Дмитрия Михайленко, адвокат
Кимстачев Олег Сергеевич - помощник судьи ВАКС Оксаны Олейник, в прошлом Олег Кимстачев - судья Уманского горрайонного суда Черкасской области
Легких Кирилл Викторович – доцент кафедры юстиции Учебно-научного института права КНУ им. Т. Шевченко, адвокат
Указанные кандидаты примут участие в следующем этапе конкурса – собеседованиях с членами ВККС и Общественным советом международных экспертов.
Автор: Вячеслав Хрипун
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