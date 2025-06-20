ВАКС получил новых судей и работников аппарата, но денег на зарплаты для них не хватает

Двум судьям Антикоррупционного суда пока не могут пошить даже мантии.

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В Высшем антикоррупционном суде сообщили о проблемах, возникших с финансовым обеспечением суда.

Так, по состоянию на июнь 2025 года не хватает денег на выплату судейского вознаграждения для двух новых судей Татьяны Литвинко и Елены Черновой, а также для шести новых работников аппарата суда – четырех помощников судей и двух секретарей судебного заседания.

«До конца года финансированием новые судьи и сотрудники аппарата суда должным образом не обеспечены. С июня по ноябрь для восьми новых людей нам необходимо 4,5 миллиона гривен. Мы уже дважды обращались в Министерство финансов, чтобы нам предоставили определенный финансовый ресурс. После наших обращений Минфин нам предоставил в общей сложности 2,5 млн. гривен. Таким образом, у нас возникает дилемма – либо обеспечить в полной мере судейское вознаграждение для двух судей, либо частично обеспечить выплату судейского вознаграждения и частично обеспечить оплату труда сотрудникам аппарата суда», - рассказал руководитель аппарата ВАКС Богдан Крикливенко 16 июня во время заседания Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти.

Как отметил руководитель аппарата ВАКС, в дальнейшем может возникнуть ситуация, когда в целях экономии средств в аппарате Антикоррупционного суда даже придется уволить кого-либо из сотрудников, чтобы обеспечить деньгами новых помощников судей и секретарей судебного заседания.

Проблема, как рассказал Богдан Крикливенко, возникла не из-за отсутствия денег в бюджете ВАКС, а из-за необходимости согласовывать расходы с Министерством финансов (так называемое «приближение бюджетных ассигнований).

«Финансовый ресурс у ВАКС никто не забирает, но необходимость согласовывать «приближения» блокирует финансово-экономическую деятельность на месяцы», - сообщил руководитель аппарата Антикоррупционного суда.

Также Богдан Крикливенко рассказал, что такое положение вещей негативно сказывается на обеспечении ВАКС.

«Мы не смогли закупить новые сейфы, заранее не смогли пошить две мантии для новоназначенных судей, не смогли оплатить электроэнергию. Кредиторская задолженность суда за оплату услуг и товаров, которые уже приобретены для обеспечения правосудия, составляет более 1 млн. гривен кредиторской задолженности. В итоге, поставщики и контрагенты уже не хотят с нами общаться», – добавил Богдан Крикливенко.

Автор: Вячеслав Хрипун

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