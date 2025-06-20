В Киеве проведут обследование моста Кличко за более чем 400 тысяч гривен

В рамках обследования специалисты проверят конструкции моста на наличие дефектов или повреждений.

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Коммунальное предприятие «Киевавтодормост» объявило тендер стоимостью 406,5 тысячи гривен на проведение планового обследования Стеклянного моста, расположенного над Владимирской горкой. Информация опубликована на платформе Prozorro.

В рамках обследования специалисты проверят конструкции моста на наличие дефектов или повреждений. В случае их обнаружения подрядчик обязан зафиксировать проблемные участки.

По результатам также предусмотрено обновление паспорта сооружения.

Информация, полученная в ходе обследования, должна отражать степень деградации конструкций и динамику развития выявленных дефектов. Собранные данные должны быть достаточными для определения и классификации технического состояния сооружения.

Подача тендерных предложений продолжается до 21 июня.

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