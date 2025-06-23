Споры с иностранными инвесторами будут рассматривать по-новому: Комитет подготовил к принятию закон о международном арбитраже

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал к принятию в целом законопроект 12141 о внесении изменений в Закон «О международном коммерческом арбитраже» относительно расширения компетенции международного арбитража.
Его инициаторами выступает широкая группа народных депутатов, в частности Николай Стефанчук, Иван Калаур, Роман Бабий, Александр Мережко. Авторы поясняют, что правовое поле и соответствующие инструментарии для привлечения иностранных инвестиций, необходимых для восстановления Украины, следует готовить уже сейчас. Важное направление связано с развитием Украины как места инвестиционного арбитража, в результате чего наше государство должно стать местом арбитража для рассмотрения инвестиционных споров иностранного инвестора с Украиной или другим государством.
«Общепризнанным является тот факт, что многие инвестиционные споры рассматриваются в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в соответствии с Вашингтонской конвенцией, членом которой является Украина и другие государства. Однако практика последних лет показывает, что стороны инвестиционных споров ищут другие, более комфортные, быстрые и менее затратные способы разрешения таких споров, отдавая предпочтение арбитражным институтам, которые наряду с коммерческими начали рассматривать и инвестиционные споры, то есть споры между инвестором и принимающим государством. Это, например, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SСС), Лондонский международный арбитражный суд (LСІА), Сингапурский международный арбитражный центр (SІАС), Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ІСС) и т.д.
Каждое государство самостоятельно определяет свою инвестиционную политику, устанавливая на основании национального законодательства, а также принципов и норм международного права, правила и положения инвестиционных договоров, условия доступа на свою территорию иностранных инвестиций и порядок разрешения международных инвестиционных споров.
Поэтому предлагается предоставить законом право рассматривать инвестиционные споры коммерческому арбитражу с его местонахождением на территории Украины. В этом случае Украина становится местом рассмотрения инвестиционных споров как для споров инвесторов с нашим государством, так и для споров инвесторов с иностранными государствами», – отмечают инициаторы законопроекта.
Предусмотрено, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Однако изменения, которые будут внесены этим законом относительно расширения компетенции международного арбитража, будут распространяться также на арбитражные соглашения, заключенные до вступления в силу этого закона.
Кабмину поручается:
Так, предлагается определить, что арбитраж – это любой арбитраж (третейский суд) независимо от того, образуется ли он специально для рассмотрения отдельного дела, или осуществляется постоянно действующим арбитражным учреждением, в частности Международным коммерческим арбитражным судом или Морской арбитражной комиссией при Торгово-промышленной палате Украины, или филиалом (представительством) иностранного арбитражного учреждения, зарегистрированной в соответствии с законодательством Украины.
В статье 1 закона предлагается определить, что в международный коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон передаваться:
- место арбитража, если оно определено в арбитражном соглашении или в соответствии с ним;
- любое место, в котором должна быть выполнена значительная часть обязательств, возникающих из договорных или иных гражданско-правовых отношений;
- место, с которым наиболее тесно связан предмет спора;
Международный коммерческий арбитраж рассматривает также споры с участием инвестора (другого участника инвестиционной деятельности) и государства (его органов и учреждений) или межправительственной организации в связи с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Украины или другого государства, возникающие на основании международного договора, закона Украины, другого нормативно-правового акта или соглашения сторон, которое содержится в контракте или другом документе.
В п. 1 статьи 6 будет определено, что функции, указанные в пунктах 3 и 4 статьи 11, пункте 3 статьи 13, статье 14, для арбитража, образованного специально для рассмотрения отдельного дела, выполняются Президентом Торгово-промышленной палаты Украины, а для постоянно действующих арбитражных учреждений и филиала (представительства) иностранного арбитражного учреждения – органом, определенным регламентом соответствующего арбитражного учреждения.
В п. 3 статьи 11 устанавливается, что в случае отсутствия соглашения относительно назначения арбитра или арбитров:
В пункте 4 ст. 11 предусматривается, что если в ходе процедуры назначения, согласованной сторонами, одна из сторон не соблюдает такую процедуру; или стороны или два арбитра не могут достичь согласия согласно такой процедуре; или третье лицо, включая учреждение, не выполняет какую-либо функцию, возложенную на него согласно такой процедуре, то любая сторона может просить органы, указанные в пункте 1 статьи 6, принять необходимые меры, если только соглашение о процедуре назначения не предусматривает иных способов обеспечения назначения.
Решение по любому вопросу, принимаемое согласно пункту 3 или 4 статьи 11 органами, указанными в пункте 1 статьи 6, не подлежит обжалованию. При назначении арбитра орган учитывает любые требования, предъявляемые к квалификации арбитра соглашением сторон, и такие соображения, которые могут обеспечить назначение независимого и беспристрастного арбитра, а в случае назначения единоличного или третьего арбитра принимает также во внимание желательность назначения арбитром лица иного гражданства, чем гражданство, к которому принадлежат стороны.
В пункте 3 статьи 13 предлагается установить, что если заявление об отводе при применении любой процедуры, согласованной сторонами, или процедуры, предусмотренной пунктом 2 этой статьи, не удовлетворено, сторона, заявляющая отвод, может в течение 30 дней после получения уведомления о решении об отклонении отвода просить органы, указанные в пункте 1 статьи 6, принять решение об отводе; такое решение не подлежит никакому обжалованию; пока такая просьба ожидает своего разрешения, третейский суд, включая арбитра, которому заявлен отвод, может продолжать арбитражное разбирательство и вынести арбитражное решение.
В пункте 1 статьи 14 определено, что в случае если арбитр юридически или фактически оказывается неспособным выполнять свои функции или неоправданно долго не выполняет их по другим причинам, его мандат утрачивает силу, если арбитр берет самоотвод или стороны договариваются о прекращении мандата. В иных случаях, если сохраняются разногласия относительно любого из таких оснований, любая сторона может обратиться в органы, указанные в статье 6, с просьбой решить вопрос о прекращении действия мандата; такое решение не подлежит никакому обжалованию.
Пункты 1 и 2 Положения о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины (приложение № 1 к Закону «О международном коммерческом арбитраже» от 24 февраля 1994 года № 4002-XII) предлагается изложить в следующей редакции:
Международный коммерческий арбитражный суд является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность согласно Закону Украины «О международном коммерческом арбитраже», другим законам Украины, действующим международным договорам, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.
Торгово-промышленная палата Украины утверждает Регламент Международного коммерческого арбитражного суда и содействует его деятельности.
В Международный коммерческий арбитражный суд могут по соглашению сторон передаваться на разрешение:
- место арбитража, если оно определено в арбитражном соглашении или в соответствии с ним;
- любое место, в котором должна быть выполнена значительная часть обязательств, возникающих из договорных или иных гражданско-правовых отношений;
- место, с которым наиболее тесно связан предмет спора;
Внешнеэкономические отношения, споры из которых могут быть переданы на разрешение Международного коммерческого арбитражного суда, касаются, в частности, отношений купли-продажи (поставки) товаров, выполнения работ, оказания услуг, обмена товарами и/или услугами, перевозки грузов и пассажиров, торгового представительства и посредничества, аренды (лизинга), научно-технического обмена, обмена другими результатами творческой деятельности, строительства промышленных и других объектов, лицензионных операций, инвестиций, кредитно-расчетных операций, страхования, совместного предпринимательства и других форм промышленной и предпринимательской кооперации.
Международный коммерческий арбитражный суд рассматривает также споры с участием инвестора (другого участника инвестиционной деятельности) и государства (его органов и учреждений) или межправительственной организации в связи с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Украины или другого государства, возникающие на основании международного договора, закона Украины, другого нормативно-правового акта или соглашения сторон, которое содержится в контракте или другом документе.
Пункт 1 Положения о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Украины (приложение №2 к Закону «О международном коммерческом арбитраже» от 24 февраля 1994 года № 4002-XII) изложить в следующей редакции.
Морская арбитражная комиссия является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность согласно Закону Украины «О международном коммерческом арбитраже», другим законам Украины, действующим международным договорам, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.
Торгово-промышленная палата Украины утверждает Регламент Морской арбитражной комиссии и содействует ее деятельности.
Автор: Наталя Мамченко
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