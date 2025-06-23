Споры с иностранными инвесторами будут рассматривать по-новому: Комитет подготовил к принятию закон о международном арбитраже

Изменения направлены на то, чтобы Украина стала центральным местом арбитража для рассмотрения инвестиционных споров иностранного инвестора с Украиной или другим государством.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал к принятию в целом законопроект 12141 о внесении изменений в Закон «О международном коммерческом арбитраже» относительно расширения компетенции международного арбитража.

Его инициаторами выступает широкая группа народных депутатов, в частности Николай Стефанчук, Иван Калаур, Роман Бабий, Александр Мережко. Авторы поясняют, что правовое поле и соответствующие инструментарии для привлечения иностранных инвестиций, необходимых для восстановления Украины, следует готовить уже сейчас. Важное направление связано с развитием Украины как места инвестиционного арбитража, в результате чего наше государство должно стать местом арбитража для рассмотрения инвестиционных споров иностранного инвестора с Украиной или другим государством.

«Общепризнанным является тот факт, что многие инвестиционные споры рассматриваются в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в соответствии с Вашингтонской конвенцией, членом которой является Украина и другие государства. Однако практика последних лет показывает, что стороны инвестиционных споров ищут другие, более комфортные, быстрые и менее затратные способы разрешения таких споров, отдавая предпочтение арбитражным институтам, которые наряду с коммерческими начали рассматривать и инвестиционные споры, то есть споры между инвестором и принимающим государством. Это, например, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SСС), Лондонский международный арбитражный суд (LСІА), Сингапурский международный арбитражный центр (SІАС), Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ІСС) и т.д.

Каждое государство самостоятельно определяет свою инвестиционную политику, устанавливая на основании национального законодательства, а также принципов и норм международного права, правила и положения инвестиционных договоров, условия доступа на свою территорию иностранных инвестиций и порядок разрешения международных инвестиционных споров.

Поэтому предлагается предоставить законом право рассматривать инвестиционные споры коммерческому арбитражу с его местонахождением на территории Украины. В этом случае Украина становится местом рассмотрения инвестиционных споров как для споров инвесторов с нашим государством, так и для споров инвесторов с иностранными государствами», – отмечают инициаторы законопроекта.

Предусмотрено, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Однако изменения, которые будут внесены этим законом относительно расширения компетенции международного арбитража, будут распространяться также на арбитражные соглашения, заключенные до вступления в силу этого закона.

Кабмину поручается:

при подготовке проектов новых двусторонних соглашений о содействии и взаимной защите инвестиций, пересмотре действующих соглашений, а также заключении соглашений о свободной торговле, содержащих положения о защите инвестиций, предусматривать возможность указания Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины как одного из вариантов для урегулирования споров между государством и инвестором;

рекомендовать предприятиям (учреждениям, организациям), управление которыми осуществляют Кабмин, центральные органы исполнительной власти, другие органы исполнительной власти и государственные коллегиальные органы, при заключении внешнеэкономических договоров, которые содержат арбитражные оговорки, включать арбитражные оговорки со ссылкой на национальные постоянно действующие арбитражные учреждения с целью экономии средств на представительство и защиту прав и интересов таких предприятий (учреждений, организаций) в случае возникновения внешнеэкономических споров;

которые содержат арбитражные оговорки, включать в рамках реализации государственно-частного партнерства в проектах соответствующих соглашений, в случае если они содержат арбитражную оговорку, предусматривать возможность включения арбитражных оговорок со ссылкой на национальные постоянно действующие арбитражные учреждения.

Сфера применения

Так, предлагается определить, что арбитраж – это любой арбитраж (третейский суд) независимо от того, образуется ли он специально для рассмотрения отдельного дела, или осуществляется постоянно действующим арбитражным учреждением, в частности Международным коммерческим арбитражным судом или Морской арбитражной комиссией при Торгово-промышленной палате Украины, или филиалом (представительством) иностранного арбитражного учреждения, зарегистрированной в соответствии с законодательством Украины.

В статье 1 закона предлагается определить, что в международный коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон передаваться:

споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и других видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора на момент заключения арбитражного соглашения находится за рубежом или если стороны явно договорились о том, что предмет арбитражного соглашения связан более чем с одним государством, и ли одно из следующих мест находится за пределами государства, в котором стороны имеют свои коммерческие предприятия:

- место арбитража, если оно определено в арбитражном соглашении или в соответствии с ним;

- любое место, в котором должна быть выполнена значительная часть обязательств, возникающих из договорных или иных гражданско-правовых отношений;

- место, с которым наиболее тесно связан предмет спора;

споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на территории Украины, между собой, споры между их участниками, а также их споры с другими субъектами права Украины;

споры между администратором по выпуску облигаций, который действует в интересах держателей облигаций в соответствии с положениями Закона Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках», и эмитентом облигаций и/или лицами, предоставляющими обеспечение по таким облигациям, если по крайней мере одна из сторон спора является предприятием с иностранными инвестициями.

Международный коммерческий арбитраж рассматривает также споры с участием инвестора (другого участника инвестиционной деятельности) и государства (его органов и учреждений) или межправительственной организации в связи с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Украины или другого государства, возникающие на основании международного договора, закона Украины, другого нормативно-правового акта или соглашения сторон, которое содержится в контракте или другом документе.

Органы для выполнения определенных функций содействия и контроля в отношении арбитража

В п. 1 статьи 6 будет определено, что функции, указанные в пунктах 3 и 4 статьи 11, пункте 3 статьи 13, статье 14, для арбитража, образованного специально для рассмотрения отдельного дела, выполняются Президентом Торгово-промышленной палаты Украины, а для постоянно действующих арбитражных учреждений и филиала (представительства) иностранного арбитражного учреждения – органом, определенным регламентом соответствующего арбитражного учреждения.

Назначение арбитров

В п. 3 статьи 11 устанавливается, что в случае отсутствия соглашения относительно назначения арбитра или арбитров:

при арбитраже с 3-мя арбитрами каждая сторона назначает одного арбитра, и двое назначенных таким образом арбитров назначают третьего арбитра; если сторона не назначит арбитра в течение 30 дней после получения просьбы об этом от второй стороны или если двое арбитров в течение 30 дней с момента их назначения не договорятся о назначении третьего арбитра, по просьбе любой стороны арбитр назначается органами, указанными в пункте 1 статьи 6;

при арбитраже с единоличным арбитром, если стороны не договорятся о выборе арбитра, по просьбе любой стороны арбитр назначается органами, указанными в пункте 1 статьи 6 (то есть, Президентом ТПП или органом, определенным регламентом соответствующего арбитражного учреждения).

В пункте 4 ст. 11 предусматривается, что если в ходе процедуры назначения, согласованной сторонами, одна из сторон не соблюдает такую процедуру; или стороны или два арбитра не могут достичь согласия согласно такой процедуре; или третье лицо, включая учреждение, не выполняет какую-либо функцию, возложенную на него согласно такой процедуре, то любая сторона может просить органы, указанные в пункте 1 статьи 6, принять необходимые меры, если только соглашение о процедуре назначения не предусматривает иных способов обеспечения назначения.

Решение по любому вопросу, принимаемое согласно пункту 3 или 4 статьи 11 органами, указанными в пункте 1 статьи 6, не подлежит обжалованию. При назначении арбитра орган учитывает любые требования, предъявляемые к квалификации арбитра соглашением сторон, и такие соображения, которые могут обеспечить назначение независимого и беспристрастного арбитра, а в случае назначения единоличного или третьего арбитра принимает также во внимание желательность назначения арбитром лица иного гражданства, чем гражданство, к которому принадлежат стороны.

Процедуры отвода арбитра и прекращения мандата

В пункте 3 статьи 13 предлагается установить, что если заявление об отводе при применении любой процедуры, согласованной сторонами, или процедуры, предусмотренной пунктом 2 этой статьи, не удовлетворено, сторона, заявляющая отвод, может в течение 30 дней после получения уведомления о решении об отклонении отвода просить органы, указанные в пункте 1 статьи 6, принять решение об отводе; такое решение не подлежит никакому обжалованию; пока такая просьба ожидает своего разрешения, третейский суд, включая арбитра, которому заявлен отвод, может продолжать арбитражное разбирательство и вынести арбитражное решение.

В пункте 1 статьи 14 определено, что в случае если арбитр юридически или фактически оказывается неспособным выполнять свои функции или неоправданно долго не выполняет их по другим причинам, его мандат утрачивает силу, если арбитр берет самоотвод или стороны договариваются о прекращении мандата. В иных случаях, если сохраняются разногласия относительно любого из таких оснований, любая сторона может обратиться в органы, указанные в статье 6, с просьбой решить вопрос о прекращении действия мандата; такое решение не подлежит никакому обжалованию.

Изменения в Положение о МКАС при ТПП

Пункты 1 и 2 Положения о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины (приложение № 1 к Закону «О международном коммерческом арбитраже» от 24 февраля 1994 года № 4002-XII) предлагается изложить в следующей редакции:

Международный коммерческий арбитражный суд является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность согласно Закону Украины «О международном коммерческом арбитраже», другим законам Украины, действующим международным договорам, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.

Торгово-промышленная палата Украины утверждает Регламент Международного коммерческого арбитражного суда и содействует его деятельности.

В Международный коммерческий арбитражный суд могут по соглашению сторон передаваться на разрешение:

споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и других видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора на момент заключения арбитражного соглашения находится за рубежом или если стороны явно договорились о том, что предмет арбитражного соглашения связан более чем с одним государством, и ли одно из следующих мест находится за пределами государства, в котором стороны имеют свои коммерческие предприятия:

- место арбитража, если оно определено в арбитражном соглашении или в соответствии с ним;

- любое место, в котором должна быть выполнена значительная часть обязательств, возникающих из договорных или иных гражданско-правовых отношений;

- место, с которым наиболее тесно связан предмет спора;

споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на территории Украины, между собой, споры между их участниками, а также их споры с другими субъектами права Украины;

споры между администратором по выпуску облигаций, который действует в интересах владельцев облигаций в соответствии с положениями Закона Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках», и эмитентом облигаций и/или лицами, предоставляющими обеспечение по таким облигациям, если по крайней мере одна из сторон спора является предприятием с иностранными инвестициями.

Внешнеэкономические отношения, споры из которых могут быть переданы на разрешение Международного коммерческого арбитражного суда, касаются, в частности, отношений купли-продажи (поставки) товаров, выполнения работ, оказания услуг, обмена товарами и/или услугами, перевозки грузов и пассажиров, торгового представительства и посредничества, аренды (лизинга), научно-технического обмена, обмена другими результатами творческой деятельности, строительства промышленных и других объектов, лицензионных операций, инвестиций, кредитно-расчетных операций, страхования, совместного предпринимательства и других форм промышленной и предпринимательской кооперации.

Международный коммерческий арбитражный суд рассматривает также споры с участием инвестора (другого участника инвестиционной деятельности) и государства (его органов и учреждений) или межправительственной организации в связи с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Украины или другого государства, возникающие на основании международного договора, закона Украины, другого нормативно-правового акта или соглашения сторон, которое содержится в контракте или другом документе.

Изменения в Положение о Морской арбитражной комиссии при ТПП

Пункт 1 Положения о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Украины (приложение №2 к Закону «О международном коммерческом арбитраже» от 24 февраля 1994 года № 4002-XII) изложить в следующей редакции.

Морская арбитражная комиссия является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность согласно Закону Украины «О международном коммерческом арбитраже», другим законам Украины, действующим международным договорам, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.

Торгово-промышленная палата Украины утверждает Регламент Морской арбитражной комиссии и содействует ее деятельности.

Автор: Наталя Мамченко

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