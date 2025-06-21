В Британии сотрудница юрфирмы потеряла работу за подделку подписей клиентов

Поддельные подписи на документе не нанесли вреда, но стали основанием для запрета работать в юридической сфере.

Фото: unsplash

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В Великобритании сотрудницу юридической фирмы KJD Law отстранили от профессиональной деятельности после того, как она подделала подписи клиентов в документах, связанных с продажей недвижимости. Об этом сообщает Law Gazette со ссылкой на решение регулятора.

Что произошло?

Гемма Стэнтон, работавшая помощницей по оформлению послесделочной документации в компании KJD Law, подделала подписи на одном из документов, необходимых для завершения сделки по продаже имущества, состоявшего из двух земельных участков.

Клиенты подписали только одну из обязательных форм (TR1), а вторую забыли вернуть. Когда покупатель запросил второй документ, коллега попросил Стэнтон отправить его клиентам на подпись. Вместо этого она отправила уже «подписанный» вариант, самостоятельно нанеся подписи клиентов и коллеги, чтобы создать иллюзию правильного оформления.

Как это выявили?

Коллега заметил, что подписи на двух формах немного отличаются. После этого Стэнтон призналась в подделке. Её немедленно отстранили, а спустя две недели уволили.

Женщина признала, что поступила недобросовестно и не должна больше работать в юридической практике. В пояснении для Solicitors Regulation Authority (SRA) она заявила, что запаниковала из-за срочности ситуации и должна была попросить помощи.

Какое принято решение?

Регулятор запретил Стэнтон трудоустраиваться в любые юридические фирмы без специального разрешения SRA. Несмотря на то, что поддельный документ был отозван в тот же день и никакого ущерба не возникло, её действия были признаны нарушением профессиональной этики и стандартов добропорядочности.

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