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У Британії співробітниця юрфірми втратила роботу за підробку підписів клієнтів

09:23, 21 червня 2025
Підроблені підписи на документі не завдали шкоди, але стали підставою для заборони працювати в юридичній сфері.
У Британії співробітниця юрфірми втратила роботу за підробку підписів клієнтів
Фото: unsplash
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У Великій Британії співробітницю юридичної фірми KJD Law усунули від професійної діяльності після того, як вона підробила підписи клієнтів на документах щодо продажу нерухомості. Про це повідомляє Law Gazette з посиланням на рішення регулятора.

Що сталося?

Гемма Стентон, яка працювала помічницею з оформлення післяугодної документації в компанії KJD Law, підробила підписи на одній з форм, необхідних для завершення угоди з продажу майна, що складалося з двох земельних ділянок.

Клієнти підписали лише одну з обов’язкових форм (TR1), іншу — забули надіслати. Коли покупець запитав про другий документ, колега попросив Стентон переслати його клієнтам на підпис. Натомість вона відправила вже «підписаний» варіант, самостійно вказавши підписи клієнтів і співробітника, щоб створити ілюзію належного оформлення.

Як це виявили?

Колега помітив, що підписи на двох формах дещо відрізняються. Після цього Стентон зізналася в підробці. Її одразу відсторонили, а через два тижні звільнили.

Жінка визнала, що вчинила нечесно й не має права працювати в юридичній практиці. У поясненні для Solicitors Regulation Authority (SRA) вона заявила, що запанікувала через терміновість ситуації і мала б звернутися по допомогу.

Яке рішення?

Регулятор заборонив Стентон працевлаштовуватись у будь-якій юридичній фірмі без спеціального дозволу SRA. Хоча підроблений документ був відкликаний того ж дня і шкоди не завдано, її дії визнано порушенням професійної етики та стандартів доброчесності.

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юрист Великобританія юридичні новини Велика Британія

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