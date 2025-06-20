У Києві покарали ще двох дрифтерів на BMW, які влаштували «форсаж» — відео

Загалом на керманичів складено 20 адмінматеріалів за порушення ПДР.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Києві покарали водія BMW, який влаштував дрифт у Подільському районі столиці.

Згодом заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив, що ще двох водіїв автомобілів BMW встановили та притягнули до відповідальності.

Він зазначив, що один із дрифтерів їздив центральними вулицями столиці, зухвало порушуючи правила дорожнього руху та створюючи перешкоди для інших учасників руху.

«Свою агресивну їзду чоловік фільмував та хизувався «досягненнями» в соціальних мережах.

Інший влаштував «форсаж» у день, коли ворог здійснив комбінований масований удар по столиці, вбивши 28 людей та поранивши 142 людини», - заявив він.

Також Білошицький додав, що правоохоронці розшукали водіїв, доставили їх до відділку та склали відповідні матеріали: загалом на керманичів складено 20 адмінматеріалів за порушення ПДР, а також внесено відомості до ЄРДР за вчинення хуліганства. Наразі триває слідство.

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