В Киеве наказали еще двух дрифтеров на BMW, которые устроили «форсаж» — видео

Всего на водителей составлено 20 админпротоколов за нарушение ПДД.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Киеве был наказан водитель BMW, который устроил дрифт в Подольском районе столицы.

Позже заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил, что еще двух водителей автомобилей BMW установили и привлекли к ответственности.

Он отметил, что один из дрифтеров ездил по центральным улицам столицы, грубо нарушая правила дорожного движения и создавая помехи другим участникам движения.

«Свою агрессивную езду мужчина снимал на видео и хвастался «достижениями» в соцсетях.

Другой устроил «форсаж» в день, когда враг нанес комбинированный массированный удар по столице, убив 28 человек и ранив 142», — заявил он.

Также Белошицкий добавил, что правоохранители разыскали водителей, доставили их в отделение и составили соответствующие материалы: всего на нарушителей оформлено 20 административных протоколов за нарушение ПДД, а также внесены сведения в ЕРДР по факту хулиганства. В настоящее время продолжается следствие.

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