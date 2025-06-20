В Киеве наказали «дрифтунця» на BMW, который нарезал круги и попытался сбежать — видео

Водитель BMW устроил дрифт в Подольском районе Киева и был наказан за это.

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В Киеве наказали водителя BMW, который устроил дрифт в Подольском районе столицы.

Как сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, правоохранители остановили водителя и составили соответствующие материалы.

«Четвертый год войны, страна продолжает бороться с врагом, переживая адские обстрелы и постоянные угрозы.

Но есть те, кто живет в параллельной реальности. Дрифтунця, которые позволяют себе нарушать покой граждан, меряясь мощными авто и громкостью прямотоков.

Не понимают сами — научим мы!

Вот пример одного из «маминых царапок» в Подольском районе Киева», — заявил он.

Белошицкий отметил, что водитель BMW, нарезав круги, попытался скрыться, но далеко не уехал.

Правоохранители разыскали его, остановили и составили соответствующие материалы. Во время общения с полицией водитель вел себя агрессивно и грубо нарушал общественный порядок.

Он также подчеркнул, что транспортное средство имело признаки подделки номеров агрегатов. На место были вызваны следователи Главного управления Нацполиции Киева, которые проводили дальнейшие процессуальные действия.

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