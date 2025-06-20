Налоговая провела рейды по аптекам и медучреждениям – выявлено нарушений на 19,1 млн гривен штрафов

Государственная налоговая служба с начала 2025 года провела 910 проверок аптек, медицинских учреждений и других объектов, реализующих лекарственные средства и медицинские изделия. Об этом сообщили в ГНС.
Выявлено более 1700 нарушений налогового и другого законодательства, за которые начислено штрафов на сумму 19,1 млн грн. Самые распространенные нарушения включают неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО), отсутствие фискальных чеков, несоблюдение порядка учета товарных запасов и использование неоформленного труда.
Среди примеров:
Налоговики составили протоколы об административных правонарушениях на должностных лиц. ГНС призвала субъектов хозяйствования в медицинской сфере соблюдать законодательство.
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