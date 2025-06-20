Налоговая провела рейды по аптекам и медучреждениям – выявлено нарушений на 19,1 млн гривен штрафов

ГНС в 2025 году провела 910 проверок в аптеках и медучреждениях.

Фото: censor.net

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Государственная налоговая служба с начала 2025 года провела 910 проверок аптек, медицинских учреждений и других объектов, реализующих лекарственные средства и медицинские изделия. Об этом сообщили в ГНС.

Выявлено более 1700 нарушений налогового и другого законодательства, за которые начислено штрафов на сумму 19,1 млн грн. Самые распространенные нарушения включают неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО), отсутствие фискальных чеков, несоблюдение порядка учета товарных запасов и использование неоформленного труда.

Среди примеров:

На Киевщине аптечный склад ООО работал без РРО/ПРРО и не предоставил необходимых документов, получив штраф 53,8 тыс. грн.

На Ивано-Франковщине ФЛП, который ведет деятельность в аптеке, нарушил порядок учета товаров, уплатив 51,8 тыс. грн штрафа.

На Кировоградщине ООО в аптеке не использовало РРО/ПРРО, нарушило учет товаров и не предоставило документов, получив штраф 36,3 тыс. грн.

Налоговики составили протоколы об административных правонарушениях на должностных лиц. ГНС призвала субъектов хозяйствования в медицинской сфере соблюдать законодательство.

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