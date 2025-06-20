Податкова провела рейди по аптеках і медзакладах – виявлено порушень на 19,1 млн гривень штрафів

ДПС у 2025 році провела 910 перевірок в аптеках і медзакладах.

Фото: censor.net

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба з початку 2025 року провела 910 перевірок аптек, медичних закладів та інших об’єктів, що реалізують лікарські засоби та медичні вироби. Про це повідомили в ДПС.

Виявлено понад 1700 порушень податкового та іншого законодавства, за які нараховано штрафів на суму 19,1 млн грн. Найпоширеніші порушення включають невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО), відсутність фіскальних чеків, недотримання порядку обліку товарних запасів та використання неоформленої праці.

Серед прикладів:

На Київщині аптечний склад ТОВ працював без РРО/ПРРО і не надав необхідних документів, отримавши штраф 53,8 тис. грн.

На Івано-Франківщині ФОП, який веде діяльність в аптеці, порушив порядок обліку товарів, сплативши 51,8 тис. грн штрафу.

На Кіровоградщині ТОВ в аптеці не використовувало РРО/ПРРО, порушило облік товарів і не надало документів, отримавши штраф 36,3 тис. грн.

Податківці склали протоколи про адміністративні правопорушення на посадових осіб. ДПС закликала суб’єктів господарювання в медичній сфері дотримуватися законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.