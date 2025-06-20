Податкова провела рейди по аптеках і медзакладах – виявлено порушень на 19,1 млн гривень штрафів

Державна податкова служба з початку 2025 року провела 910 перевірок аптек, медичних закладів та інших об’єктів, що реалізують лікарські засоби та медичні вироби. Про це повідомили в ДПС.
Виявлено понад 1700 порушень податкового та іншого законодавства, за які нараховано штрафів на суму 19,1 млн грн. Найпоширеніші порушення включають невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО), відсутність фіскальних чеків, недотримання порядку обліку товарних запасів та використання неоформленої праці.
Серед прикладів:
Податківці склали протоколи про адміністративні правопорушення на посадових осіб. ДПС закликала суб’єктів господарювання в медичній сфері дотримуватися законодавства.
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