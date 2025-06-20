Практика судів
  1. В Україні

Податкова провела рейди по аптеках і медзакладах – виявлено порушень на 19,1 млн гривень штрафів

21:25, 20 червня 2025
ДПС у 2025 році провела 910 перевірок в аптеках і медзакладах.
Податкова провела рейди по аптеках і медзакладах – виявлено порушень на 19,1 млн гривень штрафів
Фото: censor.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба з початку 2025 року провела 910 перевірок аптек, медичних закладів та інших об’єктів, що реалізують лікарські засоби та медичні вироби. Про це повідомили в ДПС.

Виявлено понад 1700 порушень податкового та іншого законодавства, за які нараховано штрафів на суму 19,1 млн грн. Найпоширеніші порушення включають невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО), відсутність фіскальних чеків, недотримання порядку обліку товарних запасів та використання неоформленої праці.

Серед прикладів:

  • На Київщині аптечний склад ТОВ працював без РРО/ПРРО і не надав необхідних документів, отримавши штраф 53,8 тис. грн.
  • На Івано-Франківщині ФОП, який веде діяльність в аптеці, порушив порядок обліку товарів, сплативши 51,8 тис. грн штрафу.
  • На Кіровоградщині ТОВ в аптеці не використовувало РРО/ПРРО, порушило облік товарів і не надало документів, отримавши штраф 36,3 тис. грн.

Податківці склали протоколи про адміністративні правопорушення на посадових осіб. ДПС закликала суб’єктів господарювання в медичній сфері дотримуватися законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

податкова ДПС аптека медицина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати заблокували підписання Русланом Стефанчуком закону про множинне громадянство

У Раді зареєстровано три проекти постанов, які блокують підписання прийнятого закону про множинне громадянство.

Філії іноземної арбітражної установи зможуть виступати в ролі арбітражів – комітет рекомендував законопроект

Міжнародний комерційний арбітражний суд та Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України отримують статус юридичної особи.

2026 рік несе підвищену невизначеність, тому Україні потрібні нові підходи до фінансової підтримки від партнерів

Для фінансової стійкості у 2026 році Україні потрібні від партнерів додаткові рішення.

ВАКС отримав нових суддів та працівників апарату, але грошей на зарплати для них не вистачає

Двом новопризначеним суддям Антикорупційного суду поки що не можуть пошити навіть мантії.

З бюджету за 5 місяців 2025 року витратили 1,5 трлн грн, що на 280 млрд більше, ніж у 2024 році

З 1,5 трильйону грн видатків майже трильйон було витрачено на безпеку і оборону – Мінфін.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду