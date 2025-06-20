У Києві покарали «дрифтунця» на BMW, який нарізав круги та хотів втекти — відео

Водій BMW влаштував дрифт у Подільському районі Києва та був покараний за це.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві покарали водія BMW, який влаштував дрифт у Подільському районі столиці.

Як повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, правоохоронці зупинили водія та склали відповідні матеріали.

«Четвертий рік війни, країна продовжує боротися з ворогом, переживаючи пекельні обстріли та постійні загрози

Але є ті, хто живе в паралельній реальності. Дрифтунці, які дозволяють собі порушувати спокій громадян, міряючись потужними автівками та гучністю прямотоків.

Не розуміють самі — навчимо ми!

Ось приклад одного з «мамкиних царапок» у Подільському районі Києва», - заявив він.

Білошицький зазначив, що водій BMW, нарізавши кільця, подався навтьоки, але далеко не втік.

Правоохоронці розшукали його, зупинили та склали відповідні матеріали. Під час спілкування з поліцією водій поводився агресивно й грубо порушував громадський порядок.

Він також підкреслив, що транспортний засіб мав ознаки підробки номерів агрегатів. На місце викликали слідчих ГУНП м.Києва, які проводили подальші процесуальні дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.