Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

У Києві покарали «дрифтунця» на BMW, який нарізав круги та хотів втекти — відео

13:20, 20 червня 2025
Водій BMW влаштував дрифт у Подільському районі Києва та був покараний за це.
У Києві покарали «дрифтунця» на BMW, який нарізав круги та хотів втекти — відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві покарали водія BMW, який влаштував дрифт у Подільському районі столиці.

Як повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, правоохоронці зупинили водія та склали відповідні матеріали.

«Четвертий рік війни, країна продовжує боротися з ворогом, переживаючи пекельні обстріли та постійні загрози

Але є ті, хто живе в паралельній реальності. Дрифтунці, які дозволяють собі порушувати спокій громадян, міряючись потужними автівками та гучністю прямотоків.

Не розуміють самі — навчимо ми!

Ось приклад одного з «мамкиних царапок» у Подільському районі Києва», - заявив він.

Білошицький зазначив, що водій BMW, нарізавши кільця, подався навтьоки, але далеко не втік.

Правоохоронці розшукали його, зупинили та склали відповідні матеріали. Під час спілкування з поліцією водій поводився агресивно й грубо порушував громадський порядок.

Він також підкреслив, що транспортний засіб мав ознаки підробки номерів агрегатів. На місце викликали слідчих ГУНП м.Києва, які проводили подальші процесуальні дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Національна поліція Київ автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вказав, що отримані внаслідок провокації злочину докази не можуть бути визнані допустимими при доведенні винуватості особи

Але вони можуть використовуватися для спростування версії сторони обвинувачення.

Парламентський комітет рекомендував прийняти закон про створення нових спецадмінсудів – СОАС та СААС

Комітет рекомендував прийняти в цілому закон авторства Володимира Зеленського про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Партнери не дають дозволу витрачати їх кошти на військові потреби – Денис Шмигаль

Денис Шмигаль відповів, чому скорочення інших видатків не збільшує джерела для покриття військових потреб.

Закон про ведення податковою реєстру банківських рахунків громадян потрібен для адаптації платежів до зони євро — Сергій Марченко

За словами міністра фінансів Сергія Марченко, для приєднання до єдиної зони платежів у євро Верховній Раді доведеться ухвалити закон про реєстр банківських рахунків та сейфів.

Кабмін ще рахує, скільки коштів потрібно буде додати на оборону у бюджеті, але потреба величезна

У Міноборони заявили, що потреби на оборону наразі величезні і потрібні будуть зміни до бюджету – раніше йшлося про цифру у 400 млрд грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду