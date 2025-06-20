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Сделано в Украине – Минэкономики расширило перечень агротехники с 25% компенсацией

20:50, 20 июня 2025
Еще 10 украинских производителей вошли в программу поддержки АПК.
Сделано в Украине – Минэкономики расширило перечень агротехники с 25% компенсацией
Фото: to4ka.fun
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Министерство экономики Украины в четвертый раз в 2025 году обновило Перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых на 25% (без НДС) компенсируется государством. В список добавлено 524 новых наименования, общее количество которых теперь составляет 13 807 от 157 украинских производителей, отвечающих требованиям локализации по постановлению КМУ №130. Об этом сообщили в Минэкономики.

"Минэкономики включило в перечень еще более 500 наименований агротехники, в том числе продукцию 10 новых украинских производителей. Это дает агропроизводителям больший выбор техники с государственной компенсацией 25% стоимости - как для производства сельскохозяйственной продукции, так и для ее переработки. Для машиностроительных предприятий это означает больше заказов и стабильную работу производства. Программа является эффективным инструментом политики развития производителей «Сделано в Украине»", - отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

В перечень вошли сеялки, культиваторы, бороны, опрыскиватели, рассадопосадочные машины, зерноочистительное и сушильное оборудование, теплогенераторы, силосы, оросительные системы и оборудование для переработки картофеля. Новые участники программы - 10 предприятий, среди которых:

ЧСП «ВИМАЛ» (Черниговская обл.);

ЧП «Агромонтажбуд» (Киевская обл.);

ООО «ВАРИАНТ АГРО БУД» (Закарпатская обл.);

ООО «ТМС-ТРЕЙДИНГ» (г. Черкассы);

ООО «АЛЬТЕП.КОМ» (г. Чернигов);

ООО «АГРО-ВИГС» (г. Харьков);

ЧП «МЕТАЛЛ-МАКС» (Кировоградская обл.);

ООО «КОМПЛЕКС» (г. Днепр);

ООО «ПОЛЕ ПЛАСТ» (г. Кропивницкий);

ЧАО «ЗАВОД ФРЕГАТ» (Николаевская обл.).

С апреля 2024 года программой могут воспользоваться только аграрии, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ДАР). В 2024 году по программе приобретено 5311 единиц техники на 4,2 млрд грн, из которых государство компенсировало 877 млн грн.

Компенсация предоставляется за технику с не менее 60% украинских комплектующих, а для комбайнов, тракторов, опрыскивателей и зерновозов действуют отдельные условия. Аграрии выбирают технику из перечня на сайте Минэкономики, покупают ее и подают заявку через уполномоченный банк.

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компенсация Минэкономики

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