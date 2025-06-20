Зроблено в Україні – Мінекономіки розширило перелік агротехніки з 25% компенсацією

Ще 10 українських виробників увійшли до програми підтримки АПК.

Фото: to4ka.fun

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Міністерство економіки України вчетверте у 2025 році оновило Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких на 25% (без ПДВ) компенсується державою. До списку додано 524 нові найменування, загальна кількість яких тепер становить 13 807 від 157 українських виробників, що відповідають вимогам локалізації за постановою КМУ №130. Про це повідомили в Мінекономіки.

«Мінекономіки включило до переліку ще понад 500 найменувань агротехніки, у тому числі продукцію 10 нових українських виробників. Це дає агровиробникам більший вибір техніки з державною компенсацією 25% вартості – як для виробництва сільськогосподарської продукції, так і для її переробки. Для машинобудівних підприємств це означає більше замовлень та стабільну роботу виробництва. Програма є ефективним інструментом політики розвитку виробників «Зроблено в Україні»», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

До переліку увійшли сівалки, культиватори, борони, обприскувачі, розсадосадильні машини, зерноочисне та сушильне обладнання, теплогенератори, силоси, зрошувальні системи та обладнання для переробки картоплі. Нові учасники програми — 10 підприємств, серед яких:

ПБП «ВИМАЛ» (Чернігівська обл.);

ПП «Агромонтажбуд» (Київська обл.);

ТОВ «ВАРІАНТ АГРО БУД» (Закарпатська обл.);

ТОВ «ТМС-ТРЕЙДІНГ» (м. Черкаси);

ТОВ «АЛЬТЕП.КОМ» (м. Чернігів);

ТОВ «АГРО-ВІГС» (м. Харків);

ПП «МЕТАЛ-МАКС» (Кіровоградська обл.);

ТОВ «КОМПЛЕКС» (м. Дніпро);

ТОВ «ПОЛІ ПЛАСТ» (м. Кропивницький);

ПрАТ «ЗАВОД ФРЕГАТ» (Миколаївська обл.).

З квітня 2024 року програмою можуть скористатися лише аграрії, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР). У 2024 році за програмою придбано 5311 одиниць техніки на 4,2 млрд грн, з яких держава компенсувала 877 млн грн.

Компенсація надається за техніку з щонайменше 60% українських комплектуючих, а для комбайнів, тракторів, обприскувачів і зерновозів діють окремі умови. Аграрії обирають техніку з переліку на сайті Мінекономіки, купують її та подають заявку через уповноважений банк.

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