Через скорочення пропозиції в Україні зросли ціни на огірки

Після короткочасного зниження цін — нова хвиля подорожчання.

Джерело фото: Markus Winkler / Unsplash

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Після нещодавнього здешевлення огірків в Україні на ринку знову фіксується зростання цін. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами експертів, основною причиною подорожчання стало суттєве зменшення пропозиції продукції з місцевих господарств. У більшості тепличних комбінатів наразі тривають зачистки перед другою сівозміною, що скоротило обсяги збору врожаю. Крім того, огірків із літніх теплиць також стало менше через уповільнення збору, зумовлене несприятливою погодою.

Станом на сьогодні тепличні огірки на українському ринку коштують у межах 30–50 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж тиждень тому.

Попри це, поточні ціни все ще на 16% нижчі, ніж у аналогічний період минулого року.

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