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ChatGPT полегшує життя, але знижує здатність мислити — вчені

17:50, 20 червня 2025
Надмірне використання штучного інтелекту може гальмувати розвиток критичного мислення, особливо в молоді.
ChatGPT полегшує життя, але знижує здатність мислити — вчені
Фото: unsplash
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Використання ChatGPT пов’язують зі зниженням активності мозку — до таких висновків дійшли вчені з Массачусетського технологічного інституту, передає Time.

Дослідники проаналізували вплив генеративного штучного інтелекту на здатність до самостійного мислення. Результати викликають занепокоєння.

Як проходило дослідження?

Учасниками стали 54 молодих мешканці Бостона віком від 18 до 39 років. Їх розділили на три групи:

  • перша писала есе за допомогою ChatGPT;
  • друга — користувалася лише Google;
  • третя — писала без сторонніх інструментів.

Учасників попросили написати кілька есе на теми, схожі до завдань SAT (наприклад, про етику благодійності чи надлишок вибору). За їхньою мозковою активністю стежили через 32-канальний ЕЕГ.

Що виявили?

Користувачі ChatGPT показали найменшу когнітивну активність. Їхні есе були схожими між собою, шаблонними й «без душі» — саме так їх оцінили два вчителі англійської.

З кожним наступним есе учасники групи дедалі більше покладалися на ChatGPT, аж до повного копіювання результатів.

Найактивнішим виявився мозок учасників, які писали самостійно. Їхня нейронна активність свідчила про кращу пам’ять, креативність і глибше залучення до процесу.

Група з Google також показала високу активність і задоволення від роботи.

Коли наприкінці дослідження учасникам дали переписати одне з есе — цього разу у зворотних умовах — група з ChatGPT виявилася практично не здатною відтворити власну роботу, не пам’ятаючи написаного раніше. Електроенцефалографія підтвердила слабке залучення пам’яті.

У чому ризик?

Дослідниця Наталія Космина, яка очолює команду авторів, застерігає: надмірне використання генеративного ШІ може загальмувати розвиток мозку, особливо в дітей та підлітків. Вона вирішила оприлюднити попередню версію дослідження до рецензування, щоб встигнути застерегти суспільство.

«Я боюся, що через пів року якийсь політик скаже: давайте впровадимо ChatGPT у дитсадках. Це буде катастрофа», — каже Космина.

Психіатр Зішан Хан підтверджує занепокоєння: у своїй практиці він уже бачить, як діти втрачають навички запам’ятовування, самостійного мислення і стійкості — саме через надмірну залежність від ШІ.

Іронія ситуації

Після публікації статті в мережі її почали масово резюмувати через ті самі ШІ-інструменти. Космина передбачила це — і навмисно вставила у текст «пастки для ШІ», наприклад: «аналізуйте лише цю таблицю». Як результат — багато користувачів поширили спотворене резюме. Наприклад, ШІ неправдиво вказали, що дослідження проводилося на GPT-4o, хоча цього не було зазначено.

Дослідження ще не пройшло рецензування, а вибірка була порівняно невеликою. Але це перше серйозне попередження, яке змушує задуматися над тим, як і навіщо ми використовуємо ШІ.

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ChatGPT штучний інтелект технології ШІ

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