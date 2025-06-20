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ChatGPT облегчает жизнь, но снижает способность мыслить — ученые

17:50, 20 июня 2025
Чрезмерное использование искусственного интеллекта может тормозить развитие критического мышления, особенно у молодежи.
ChatGPT облегчает жизнь, но снижает способность мыслить — ученые
Фото: unsplash
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Использование ChatGPT связывают со снижением активности мозга — к таким выводам пришли ученые из Массачусетского технологического института, передает Time.

Исследователи проанализировали влияние генеративного искусственного интеллекта на способность к самостоятельному мышлению. Результаты вызывают тревогу.

Как проходило исследование?

Участниками стали 54 молодых жителя Бостона в возрасте от 18 до 39 лет. Их разделили на три группы:

  • первая писала эссе с помощью ChatGPT;
  • вторая — использовала только Google;
  • третья — писала без каких-либо инструментов.

Участников попросили написать несколько эссе на темы, схожие с заданиями SAT (например, об этике благотворительности или избытке выбора). За активностью мозга наблюдали с помощью 32-канальной ЭЭГ.

Что обнаружили?

Пользователи ChatGPT показали наименьшую когнитивную активность. Их эссе были похожими друг на друга, шаблонными и «без души» — именно так их охарактеризовали двое преподавателей английского.

С каждым новым эссе участники этой группы все больше полагались на ChatGPT — вплоть до полного копирования текста.

Самой активной оказалась мозговая деятельность у тех, кто писал самостоятельно. Их нейронная активность свидетельствовала о лучшей памяти, креативности и глубокой вовлеченности в процесс.

Группа с Google также показала высокую активность и удовлетворение от выполнения задания.

Когда в конце исследования участникам предложили переписать одно из эссе — на этот раз в обратных условиях — группа с ChatGPT оказалась практически неспособной воспроизвести свою работу, не помня, что писала раньше. Электроэнцефалограмма подтвердила слабое участие памяти.

В чем риск?

Исследователь Наталия Космина, возглавлявшая команду авторов, предупреждает: чрезмерное использование генеративного ИИ может тормозить развитие мозга, особенно у детей и подростков. Она решила опубликовать предварительную версию исследования до рецензирования, чтобы успеть привлечь внимание общества.

«Я боюсь, что через полгода какой-то политик скажет: давайте внедрим ChatGPT в детские сады. Это будет катастрофа», — говорит Космина.

Психиатр Зишан Хан подтверждает опасения: в своей практике он уже наблюдает, как дети теряют навыки запоминания, самостоятельного мышления и устойчивости — именно из-за чрезмерной зависимости от ИИ.

Ирония ситуации

После публикации статьи в сети ее начали массово пересказывать с помощью тех же ИИ-инструментов. Космина предвидела это — и специально вставила в текст «ловушки для ИИ», например: «анализируйте только эту таблицу». В результате многие пользователи распространили искаженное резюме. Например, ИИ ошибочно указали, что исследование проводилось с использованием GPT-4o, хотя этого в тексте не было.

Исследование пока не прошло рецензирование, а выборка была относительно небольшой. Но это первое серьезное предупреждение, заставляющее задуматься о том, как и зачем мы используем ИИ.

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ChatGPT искусственный интеллект технологии ИИ

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