В Киеве 19-летний блогер сломал ногу, пытаясь снять экстремальное видео в метро

В киевском метрополитене предостерегают от зацепинга в общественном транспорте.

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В столице произошел очередной опасный случай зацепинга — экстремального увлечения, при котором молодежь цепляется за вагоны поездов ради видео для социальных сетей. На этот раз 19-летний блогер решил снять поездку на вагоне киевского метро, однако вместо лайков получил перелом ноги, сотрясение мозга и госпитализацию.

Об инциденте сообщили в КП «Киевский метрополитен». Молодой человек в туннеле между станциями «Палац «Украина» – «Лыбедская» снимал контент и стоял за вагоном, но столкнулся с оборудованием внутри туннеля и упал на рельсы. Он получил перелом бедренной кости, сотрясение мозга и множественные ушибы. Врачи скорой помощи оказали ему первую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение. Далее этим случаем займутся правоохранительные органы.

В метрополитене подчеркивают, что за последние полгода в киевской подземке уже задержали 7 зацеперов — это на пять больше, чем за весь 2024 год.

Кроме опасности для самого нарушителя, инцидент вызвал серьезные неудобства для других пассажиров. Из-за происшествия движение поездов на «синей» линии метро было временно ограничено — поезда курсировали только на участке между станциями «Героев Днепра» и «Олимпийская».

Коммунальное предприятие призывает пассажиров быть бдительными. Если вы стали свидетелем зацепинга — немедленно сообщите об этом дежурному персоналу на станции и укажите направление движения поезда. На следующей станции нарушителя будут ожидать сотрудники полиции.

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