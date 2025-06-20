Эстония начала возведение «стены сдерживания» на границе с Россией

Эстония начала возведение оборонительной линии из рвов и бункеров против угроз с Востока.

Фото: ERR

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В юго-восточной части Эстонии стартовало сооружение Балтийской оборонительной линии на границе с Россией, которое осуществляют Силы обороны вместе с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK). Об этом сообщило издание ERR.

На отдельных участках границы уже копают противотанковые рвы шириной 4 метра и глубиной 3 метра, как рассказал командир саперного подразделения Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев. До конца 2025 года планируется возвести 28 бункеров и десятки складских площадок. Сейчас работы продолжаются на тестовом участке между пограничным забором и столбами.

Для строительства оборонительных сооружений в этом году выделено 4,4 млн евро. Рвы создают в соответствии с потребностями Сил обороны и в мирное время станут частью пограничной инфраструктуры, способствуя охране границы. Работы проводятся на государственных, частных и муниципальных землях, причем частные участки государство планирует выкупить, арендовать или обменять.

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