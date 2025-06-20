Дважды судимый киевлянин не явился по повестке из-за «боли в животе после алкоголя» — что решил суд

В Киеве дважды судимый мужчина получил повестку, но уклонился от мобилизации. Дело №753/23506/24 рассматривал Дарницкий районный суд города Киева.

В материалах дела указано, что киевлянин ранее дважды был осужден: 6.07.2010 года — по ч.1 ст. 121 УК Украины к 5 годам лишения свободы; 27.10.2017 года Дарницким районным судом г. Киева — по ч.1 ст. 121, ст. 71 УК Украины к 6 годам лишения свободы.

3 июля 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе. Оснований для отсрочки от призыва он не имел. 19 ноября 2024 года он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде обвиняемый свою вину не признал. Он заявил, что «его задержали на вокзале сотрудники ТЦК, на что он ответил, что только что освободился из мест лишения свободы». Однако его якобы все равно забрали, где он прошел ВВК и получил «боевую повестку».

«На следующий день он все время находился дома, так как почувствовал себя плохо — болел живот из-за чрезмерного употребления алкоголя. Он думал, что за ним приедут или позвонят, но никто не позвонил. В тот момент он не подумал, что должен был предоставить справку о причинах своего неприбытия. Кроме того, он сообщил, что имеет справки о проблемах с позвоночником, о чем указал во время прохождения ВВК, но там ему сказали, что он здоров. Позже он узнал, что в отношении него открыто уголовное производство», — говорится в объяснении мужчины.

Житель Киева утверждал, что является «непригодным к прохождению военной службы, просто на тот момент у него не было документов, подтверждающих это».

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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