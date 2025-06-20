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Двічі судимий киянин не з’явився за повісткою через «біль у животі після алкоголю» — що вирішив суд

15:44, 20 червня 2025
Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому 3 роки позбавлення волі.
Двічі судимий киянин не з’явився за повісткою через «біль у животі після алкоголю» — що вирішив суд
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У Києві двічі судимий чоловік отримав повістку, але ухилився від мобілізації. Справу №753/23506/24 розглядав Дарницький районний суд міста Києва.

У матеріалах справи вказується, що киянин був двічі судимим: 6.07.2010 року за ч.1 ст. 121 КК України до 5 років позбавлення волі; 27.10.2017 року Дарницьким районним судом м. Києва за ч.1 ст. 121, ст. 71 КК України до 6 років позбавлення волі.

3 липня 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. Підстав для відстрочки від призову він не мав. 19 листопада 2024 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді обвинувачений провину не визнав. Чоловік заявив, що «його спіймали на вокзалі працівники ТЦК, на що він сказав, що його тільки звільнили з місця відбування покарання». роте ті його нібито забрали з собою, де він пройшов ВЛК та отримав «бойову повістку».

«Наступного дня він постійно був вдома, оскільки йому стало погано, болів живіт через надмірне вживання алкоголю. Він гадав, що за ним приїдуть або подзвонять, однак ніхто не дзвонив. На той момент не подумав про те , що мав надати довідку про причини його неприбуття. Крім того, повідомив, що має довідки про наявні проблеми з хребтом, про що він зазначив під час проходження ВЛК, однак там йому повідомили, що він здоровий. В подальшому він дізнався, що відносно нього заведена кримінальна справа», — йдеться у поясненнях чоловіка.

Житель Києва заявив, що він є «непридатною до проходження військової служби особою, просто на той час не було тих документів, які б це підтверджували».

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.

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