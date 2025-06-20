Україна повернула з полону групу важкопоранених і тяжкохворих захисників – фото

В Україну повернулися оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна провела черговий етап обміну полоненими, повернувши з російського полону групу важкопоранених і тяжкохворих захисників, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Обмін відбувся відповідно до Стамбульських домовленостей за дорученням Президента України.

Серед звільнених — воїни Збройних сил України, зокрема з Військово-морських сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, а також представники Нацгвардії та Прикордонної служби. Усі вони належать до солдатського та сержантського складу, багато з яких, зокрема оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини, перебували в неволі з 2022 року.

Звільнені захисники мають важкі поранення або серйозні захворювання, такі як епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні захворювання травної системи та значна втрата ваги. Їх доставлять до медичних центрів для обстеження, лікування та реабілітації. Усі отримають необхідну допомогу, відновлення документів і виплати за час перебування в полоні.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.