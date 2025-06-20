Практика судів
  1. В Україні

Україна повернула з полону групу важкопоранених і тяжкохворих захисників – фото

14:39, 20 червня 2025
В Україну повернулися оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини.
Україна повернула з полону групу важкопоранених і тяжкохворих захисників – фото
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна провела черговий етап обміну полоненими, повернувши з російського полону групу важкопоранених і тяжкохворих захисників, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Обмін відбувся відповідно до Стамбульських домовленостей за дорученням Президента України.

Серед звільнених — воїни Збройних сил України, зокрема з Військово-морських сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, а також представники Нацгвардії та Прикордонної служби. Усі вони належать до солдатського та сержантського складу, багато з яких, зокрема оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини, перебували в неволі з 2022 року.

Звільнені захисники мають важкі поранення або серйозні захворювання, такі як епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні захворювання травної системи та значна втрата ваги. Їх доставлять до медичних центрів для обстеження, лікування та реабілітації. Усі отримають необхідну допомогу, відновлення документів і виплати за час перебування в полоні.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З бюджету за 5 місяців 2025 року витратили 1,5 трлн грн, що на 280 млрд більше, ніж у 2024 році

З 1,5 трильйону грн видатків майже трильйон було витрачено на безпеку і оборону – Мінфін.

Верховний Суд вказав, що отримані внаслідок провокації злочину докази не можуть бути визнані допустимими при доведенні винуватості особи

Але вони можуть використовуватися для спростування версії сторони обвинувачення.

Парламентський комітет рекомендував прийняти закон про створення нових спецадмінсудів – СОАС та СААС

Комітет рекомендував прийняти в цілому закон авторства Володимира Зеленського про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Партнери не дають дозволу витрачати їх кошти на військові потреби – Денис Шмигаль

Денис Шмигаль відповів, чому скорочення інших видатків не збільшує джерела для покриття військових потреб.

Закон про ведення податковою реєстру банківських рахунків громадян потрібен для адаптації платежів до зони євро — Сергій Марченко

За словами міністра фінансів Сергія Марченко, для приєднання до єдиної зони платежів у євро Верховній Раді доведеться ухвалити закон про реєстр банківських рахунків та сейфів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду