Володимир Зеленський наклав санкції на осіб, які залучені до розробки та виробництва БПЛА для РФ

Президент увів в дію новий санкційний пакет.

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію нового санкційного пакету.

За даними Офісу Президента, цей новий санкційний пакет стосується осіб, які залучені до розробки та виробництва БПЛА «Герань», «Орлан-10», «SuperCam», тощо, FPV-систем, а також виступають постачальниками ТОВ «Алабуга Машинері».

Крім того, санкції введені також щодо тих осіб, які імпортують і постачають комплектуючі підсанкційному АТ «Кронштадт» для виробництва засобу «Бандероль» і щодо тих, які задіяні у схемах обходу санкцій для імпорту товарів подвійного призначення.

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