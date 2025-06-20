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Владимир Зеленский наложил санкции на лиц, привлеченных к разработке и производству БПЛА для РФ

14:38, 20 июня 2025
Президент ввел в действие новый санкционный пакет.
Владимир Зеленский наложил санкции на лиц, привлеченных к разработке и производству БПЛА для РФ
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Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие нового санкционного пакета.

По данным Офиса Президента, новый пакет санкций касается лиц, причастных к разработке и производству БПЛА «Герань», «Орлан-10», «SuperCam» и других, а также FPV-систем и поставщиков ООО «Алабуга Машинери».

Кроме того, санкции введены против лиц, которые импортируют и поставляют комплектующие подсанкционному АО «Кронштадт» для производства средства «Бандероль», а также против тех, кто участвует в схемах обхода санкций для импорта товаров двойного назначения.

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