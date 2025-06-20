100% защита от ВИЧ – в США одобрили первую инъекцию для профилактики заболевания

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств разрешило инъекционный препарат вместо ежедневных таблеток.

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Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило препарат Yeztugo от компании Gilead Sciences для профилактики ВИЧ, который вводится инъекционно дважды в год. Об этом сообщило издание ScienceAlert.

Препарат ленакапавир, известный как Yeztugo, стал первым в мире средством профилактики ВИЧ, не требующим ежедневного приема таблеток. Клинические испытания показали его высокую эффективность: в исследовании с участием более 2000 женщин из стран Африки к югу от Сахары передача вируса снизилась на 100%, а в другом испытании из более 2000 мужчин и женщин зафиксировано лишь два случая заражения, что соответствует эффективности 99,9%. Это значительно превышает результативность традиционных профилактических таблеток (PrEP).

Препараты предконтактной профилактики (PrEP) существуют более десятилетия, но ежедневный прием таблеток ограничивает их влияние на борьбу с ВИЧ. Yeztugo предлагает более удобный и мощный способ профилактики, хотя вопрос доступности препарата в США и других странах остается открытым.

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