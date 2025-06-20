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Из бюджета за 5 месяцев 2025 года потрачено 1,5 трлн грн, что на 280 млрд больше, чем в 2024 году

14:17, 20 июня 2025
Из 1,5 триллиона гривен расходов почти триллион был потрачен на безопасность и оборону – Минфин.
Из бюджета за 5 месяцев 2025 года потрачено 1,5 трлн грн, что на 280 млрд больше, чем в 2024 году
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За январь – май 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1,5 трлн грн, что на 280,8 млрд грн, или на 22,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в мае было потрачено 352,8 млрд гривен. Об этом сообщили в Минфине.

Расходы общего фонда государственного бюджета на безопасность и оборону за январь – май 2025 года составили 984,1 млрд грн, или 64% от всех расходов общего фонда. В том числе в мае было потрачено 218,9 млрд грн.

Напомним, что общая сумма запланированных расходов на оборону в бюджете на 2025 год составляет 2,23 трлн грн. Таким образом, на этот год осталось еще 1,24 трлн грн. При этом Минобороны и Минфин сейчас прорабатывают законопроект, которым предлагается внести изменения в бюджет и увеличить расходы на оборону еще на 400 млрд грн.

В структуре расходов по экономической классификации наибольшие суммы направлены на:

607,3 млрд грн – на оплату труда с начислениями (в том числе в мае – 132,1 млрд грн) или 39,5% от общего объема расходов, потраченных за январь – май 2025 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 113,3 млрд грн, или на 22,9%);

213,3 млрд грн – на оплату использования товаров и услуг (в мае – 52,9 млрд грн) или 13,9% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

- поддержку Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другого специального экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

- перечисления Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

266,3 млрд грн – на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в мае – 53,4 млрд грн) или 17,3% от общего объема расходов, что на 29,7 млрд грн или на 12,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства были направлены, в частности, на:

- трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

- социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

- выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

204,8 млрд грн – на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в мае – 41,8 млрд грн) или 13,3% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

- приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;

- обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

136,6 млрд грн – на обслуживание государственного долга (в мае – 44,1 млрд грн) или 8,9% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 34,9 млрд грн, или на 34,4%);

73,1 млрд грн – на трансферты местным бюджетам (в мае – 19,2 млрд грн) или 4,7% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,8 млрд грн, или на 11,9%).

Автор: Наталя Мамченко

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деньги безопасность Минфин оборона госбюджет

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