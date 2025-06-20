Во Львовской области задержали дельца, который за $18500 обещал изготовить фиктивные документы для пересечения границы

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

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Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему жителю Тернополя, который в июне этого года пообещал организовать незаконный выезд за границу мужчине призывного возраста.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в телефонном разговоре с «клиентом» мужчина рассказал детали плана. В частности, что схема предусматривала изготовление фиктивных документов, которые в дальнейшем позволят беспрепятственно покинуть территорию Украины.

«Такие услуги он оценил в 18 500 долларов США.

С целью конспирации часть суммы — 15 000 долларов США — фигурант предложил передать водителю автобуса на одной из автостанций Львова, который не знал о противоправной схеме, но согласился. Остаток — после успешного пересечения государственной границы», — заявили в прокуратуре.

Подозреваемого задержали после передачи оговоренной суммы определенному лицу. Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.

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