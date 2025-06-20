На Львівщині затримали ділка, який за $18500 обіцяв виготовити фіктивні документи для перетину кордону

Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

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На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру 41-річному мешканцю Тернополя, який у червні цього року пообіцяв організувати незаконний перетин держкордону чоловіком мобілізаційного віку.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у телефонній розмові з «клієнтом» чоловік повідомив деталі плану. Зокрема, що схема передбачала виготовлення фіктивних документів, які в подальшому дадуть можливість безперешкодно виїхати за межі території України.

«Такі послуги він оцінив у 18 500 доларів США.

З метою конспірації, частину коштів – 15 000 доларів США, фігурант сказав передати водієві автобуса на одній із автостанцій Львова, якому не було відомо про протиправний план, на що той погодився. Решту – за фактом успішного переправлення через держкордон», - заявили у прокуратурі.

Підозрюваного затримали після передачі визначеній особі обумовлених коштів. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

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